Грег Уайз: Терапията спаси брака ми с Ема Томпсън след неуспешните опити за ин витро оплождане

Грег Уайз разказа, че неуспешните опити за ин витро оплождане са предизвикали тежка криза в брака му с актрисата Ема Томпсън. По думите му двамата са се оказали „откъснати“ един от друг, а терапията в крайна сметка е помогнала да възстановят връзката си.

Актьорът говори за преживяното в подкаста How To Fail with Elizabeth Day. Той обясни, че двамата са решили да създадат семейство след три или четири години връзка, но първоначално разбрали, че зачеването няма да бъде лесно.

Първият опит довел до раждането на Гая

Уайз разказа, че с Томпсън пътували до Ню Йорк за ин витро процедура. При първия опит лекарите установили ембрион от четири клетки, като три ембриона били върнати. Томпсън разбрала, че е бременна около 40-ия си рожден ден.

„Това четириклетъчно нещо се превърна в нашата дъщеря“, каза Уайз. Гая е родена след успешната процедура и днес е на 26 години.

Втората серия от опити започнала през втората година от живота на дъщеря им. Този път процедурите не дали резултат. „Опитахме отново и се провалихме, после опитахме пак и отново се провалихме“, разказа актьорът.

„Не можехме да се намерим един друг“

Уайз описа ин витро процедурите като изключително тежък процес, който носи със себе си чувство за провал и силен обществен натиск. Според него преживяното се отразило и на двамата, но по различен начин.

На въпрос дали са успявали да се подкрепят, той отговори: „Не. Не. Не, не. Бяхме разединени.“

Актьорът каза, че вниманието по време на процедурите е било насочено основно към физическото и хормоналното натоварване на Томпсън. Той самият се опитвал да я подкрепя и успокоява, но усещал, че не може да промени ситуацията.

„Не можех да спася Ема. Нямаше нищо, което да мога да направя“, каза Уайз. По думите му това го въвлякло в болезнен цикъл, в който потискал собствената си болка, за да бъде опора на съпругата си.

Терапията помогнала на семейството

Двамата дълго се опитвали да преодолеят мъката от невъзможността да дадат на Гая брат или сестра. Уайз заяви, че любовта към дъщеря им им помогнала да преминат през периода, но не заличила веднага усещането за загуба.

„Терапията спаси живота ми и брака ни. Без никакво съмнение нямаше да седя тук без терапия“, каза той.

Грег Уайз и Ема Томпсън са семейство от 2003 г. В разказа си актьорът подчерта, че кризата не е приключила с един разговор, а е изисквала време, професионална помощ и постепенно приемане на семейството такова, каквото е.

Източник: dailymail.com