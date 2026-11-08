Туристическият дом „Хижата“ във Враца навърши 100 години

Камъкът е поставен през 1925 г., а година по-късно на това място вече се издига една от най-разпознаваемите сгради на Враца. Туристическият дом „Хижата“ отбеляза 100 години от откриването си с тържество, организирано от настоящия наемател със съдействието на Младежкия дом.

По повод юбилея Община Враца откри изложба с архивни фотографии. В нея са представени материали от Регионалния исторически музей, Държавния архив и семейния архив на общественика Огнян Пищиков.

Идеята започва още през 1903 г.

Историята на туристическия дом започва повече от две десетилетия преди откриването му. През 1903 г. членът на врачанското туристическо дружество Методи Маждраков предлага да бъде създаден туристически локал, в който да се настаняват гостите на града. През следващата година дружествените членове създават фонд за изграждането на сградата, но събирането на средствата продължава дълго.

Първият камък е поставен на Илинден през 1925 г. по повод 25-годишнината от създаването на врачанското туристическо дружество. Според Огнян Пищиков осигуряването на средствата е свързано и с последиците от големия пожар във Враца през 1923 г.

„Тогавашното правителство, повлияно от врачанския министър на търговията и индустрията Цвятко Бобошевски, решава да овъзмезди родолюбивите врачани, които заради укриване на боеприпаси по къщите си са станали жертва на пожара“, разказа Пищиков.

По думите му събраните от врачани средства остават на разположение на Общинския съвет, който решава с тях да бъде построен туристически дом.

Архитектура, замислена като разказ

Проектът е на архитект Петър Дограмаджиев, който работи безвъзмездно. По време на строежа той публикува във вестник „Читалищно дело“ текст за идеята зад сградата: „Една мечта дълго лелеяна в душите и сърцата на врачанските туристи е на път вече да се осъществи“.

Директорът на Регионалния исторически музей във Враца Георги Ганецовски определя „Хижата“ като уникална сграда и своеобразна карта на архитектурата на тогавашна Европа. В долната част са заложени препратки към замък и крепостна стена с бойници, свързани със средновековния град, дал името на Враца. Над тях са разположени елементи от съвременната за началото на XX век архитектура.

Туристическият дом е открит на 8 ноември 1926 г. с голямо тържество. През годините сградата се утвърждава като символ на общността и на усилията, с които врачани създават място за туризъм, срещи и памет.

До днес историята на „Хижата“ остава свързана и със звука на тръбата на руския войник Иван Петлак. Всяка неделя по обяд сигналът напомня за освобождението на Враца и продължава да бъде част от облика на емблематичното място.

Източник: bta.bg