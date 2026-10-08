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Сигорни Уивър на 77: от Рипли до „Мандалорецът“
  Тема: Известни личности

Сигорни Уивър на 77: от Рипли до „Мандалорецът“

8 Октомври, 2026 11:42 671 4

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Актрисата празнува рождения си ден с нова глава в научната фантастика и роля във вселената на „Междузвездни войни“

Сигорни Уивър на 77: от Рипли до „Мандалорецът“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 години Сюзън Александра Уивър избира име, което звучи като от роман. Вдъхновява се от Сигорни Хауърд, герой от „Великият Гетсби“ на Ф. Скот Фицджералд. Днес това име е свързано с една от най-разпознаваемите героини в киното – Елън Рипли от „Пришълецът“.

Сигорни Уивър е родена на 8 октомври 1949 г. в Ню Йорк. Баща ѝ Силвестър „Пат“ Уивър е бил президент на NBC, а майка ѝ Елизабет Инглис е английска актриса. Вместо директно да поеме по пътя на родителите си, Уивър първо завършва Станфордския университет, а след това Yale School of Drama.

Рипли променя представата за героинята

Първата ѝ филмова поява е малка роля в „Ани Хол“ на Уди Алън през 1977 г. Само две години по-късно тя получава ролята на Елън Рипли в „Пришълецът“ на Ридли Скот. Филмът превръща Уивър в звезда, а героинята ѝ се утвърждава като един от най-силните женски образи в научната фантастика.

Уивър се връща към ролята в „Пришълци“ на Джеймс Камерън, „Пришълецът 3“ и „Пришълецът: Възкресение“. За изпълнението си във втория филм тя получава номинация за „Оскар“ за най-добра актриса – рядко признание за актриса в научнофантастичен и хорър филм.

През 1988 г. Уивър получава още две номинации за „Оскар“ – за превъплъщението си в приматоложката Даян Фоси в „Горили в мъглата“ и за ролята на властна ръководителка във „Работещо момиче“. За двата филма печели и „Златен глобус“. По-късно е отличена с БАФТА за участието си в „Ледената буря“.

От Пандора до „Междузвездни войни“

В кариерата ѝ има място и за комедия – тя участва в „Ловци на духове“ и „Ловци на духове 2“, а през 2008 г. озвучава компютъра в анимацията „Уол-И“.

С Джеймс Камерън се събира отново в „Аватар“ през 2009 г., където играе д-р Грейс Огъстин. В следващите филми Уивър изпълнява ролята на Кири – тийнейджърка от народа на На'ви. Тя се появява и в „Аватар: Огън и пепел“, който излезе през декември 2025 г.

Най-новата ѝ голяма екранна поява е във „Мандалорецът и Грогу“, който излезе през май 2026 г. Уивър играе полковник Уорд – представител на Новата република, който възлага мисия на Мандалореца и неговия малък спътник Грогу.

„Надявам се да бъдат направени, защото това са две невероятни истории“, казва Уивър за планираните четвърти и пети филм от поредицата „Аватар“.

Актрисата е омъжена за режисьора Джим Симпсън. Двамата имат дъщеря Шарлот. На 77 години Сигорни Уивър продължава да избира роли в големи фантастични вселени, но кариерата ѝ остава белязана най-вече от едно решение отпреди почти пет десетилетия – да превърне Елън Рипли в герой, който не чака някой друг да го спаси.

Източник: biography.com


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мюмюн

    2 0 Отговор
    всичкото баби стана. ма и аз не съм назад, машинката на времето си цъка

    11:56 08.10.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    ... ролята на властна ръководителка в „Работещо момиче“.

    13:05 08.10.2026

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Най-новата ѝ голяма екранна поява е в „Мандалорецът и Грогу“,

    13:09 08.10.2026