Погрешно изпратена на чужд мъж снимка спаси семейството му

Когато тийнейджърката Сидни си направила снимка в пробната, за да поиска съвет от приятелка коя от роклите й седи най-добре, изобщо не подозирала, че благодарение на малката й грешка, ще помогне на едно семейство да събере 33 000 долара за лечение на едно от децата си.

Тя си търсела красива, вечерна и влязла в луксозен магазин, където да избере най-подходящия тоалет, но без да иска, изпратила фотографията до непознат мъж, пише Indipendent. Това, което последвало, направо я оставило без дъх.

Тони Ууд, баща на 6 деца от щата Тенеси, й изпратил хумористичен отговор:

„Вярвам, че това съобщение е било за някой друг. Съпругата ми не е вкъщи, затова не мога да я попитам за мнение относно роклята ви, но аз и децата ми смятаме, че изглеждате невероятно в тази рокля. Със сигурност трябва да си я купите.“

И за да е по-убедителен, мъжът изпратил към коментара си и снимка на своите деца със вдигнат палец като доказателство, че одобряват избора на роклята.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response 😂 pic.twitter.com/SWmcqSFiqh