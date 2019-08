Джей Ло - гореща в изумрудено зелено (СНИМКИ)

Дженифър Лопес през годините прикова погледите към себе си с екстравагантни тоалети в изумрудено зелено. Тя е актриса, певица, танцьорка, дизайнер, продуцент и модна икона.

Снимка: Shutterstock

През 2013 г. Лопес беше удостоена със звезда на Холивудската алея на славата. Колкото и да не ѝ личи, само преди месец тя отпразнува своя петдесети рожден ден, пише dariknews.bg.

Кариерата на Дженифър Лопес стартира в киното, но през 1999 г. тя навлиза и в музикалните среди. Издава първия от общо осем свои албума – „On the 6“, „J.Lo“, „J To Tha L-O! The Remixes“, „This is me…then“, „Rebirth“, „Como ama Una Mujer“, „Brave“, „Love?“ и „A.K.A.“.

В любовен план неустоимата красавица има три брака и няколко вълнуващи романтични връзки зад гърба си. Последната ѝ любов е бившият бейзболист Алекс Родригес. Тя е и майка на 10-годишните близнаци Ема и Макс, чиито баща е Марк Антъни.

Снимка: Shutterstock

Списание "Billboard" я поставя на 27 място сред артистите от 2000-те години, "Time" я добавя в списъка на 25-те най-влиятелни испаноговорящи американци. 2012 година списание "Forbes" я поставя в класацията за най-авторитетните знаменитости в света, също и поставя името ѝ на 38-о място в списъка на най-влиятелните жени в света.