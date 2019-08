Барбито на фолка се втали (СНИМКИ)

Добро утро! Щастлива седмица на всички! ❤️⭐🌺 #goodmorning #singer #music #popfolk #payner #planetatv #bulgaria #live #gergana #barbie #fanpage #artist @gergana_official #❤ #😍 #🔝 #🎵 #🎤 #💎 #😘 #⭐

A post shared by Gergana (@gergana_music) on May 12, 2019 at 9:52pm PDT