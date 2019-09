Мистериозна военна база се показа изпод снега на Антарктида (СНИМКИ)

Австралийски изследователи извадиха наяве сателитни снимки от Google Earth на изоставена военна база, която се намира в Антарктида. Ръководителят на групата Ерик Робъртс съобщи, че целият район, където се намира базата, е бил проучен предварително, пише The Sun.

Експертите заявяват, че изоставената база постепенно потъва в ледника и буквално след няколко години от нея няма да остане никаква следа. Учените се надяват експедицията им, която е планирана за месец декември, да им позволи да научат повече за тайнствената база, докато тече изследването ѝ.

Изследователите възнамеряват да се сдобият с документи и артефакти, които евентуално се съхраняват там. По-рано се появи информация, че районът е проучван само с помощта на снимки от Космоса. От тях е установено, че във въпросния участък има странни постройки и писта за излитане и кацане.

Източник от Пентагона разкри, че се планира и американска експедиция. В групата ще влязат американски учени, няколко сапьора и научни работници. Те ще се опитат да изяснят на коя държава е принадлежала тайнствената база.

Следва да се отбележи, че през юли въпросният обект не е бил фиксиран на нито една спътникова снимка. Учените предполагат, че е била покрита със сняг при поредната снежна буря. Експертите отбелязват, че ще бъде много трудно да се намери базата, но те разполагат с точни координати, което значително опростява задачата им. Всеки, който желае, може да види въпросните образувания в снега в Google Earth, чиито координати са 75°00'47.0"S 0°04'52.7"E.

Encourage you all to use Google Earth Pro use history/slider tool. It shows past images of same coordinates.

Here is 75° 0'46.98"S 0° 4'52.71"E:

-Pic1: 2016

-Pic2: 2013 (same black opening in 2016)

-Pic3: 2013 zoom

-Pic4: 2013 zoom-zoom

What do you think happened here in 2013? pic.twitter.com/BSt4olFWim