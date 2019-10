Мистериозните огнени кълба в Чили не са метеорити (СНИМКИ)

Тайнствени кълба от ярка светлина бяха забелязани миналата седмица в небето над остров Чилое в южната част на Чили. Мистериозните обекти, описани първоначално като метеорити, бяха достатъчно горещи, за да разпалят няколко малки пожара при падането си на земята.

Сега, след края на предварителното разследване, служители от Националната служба за геология и минно дело в страната твърдят, че обектите не са отломки от разпаднал се метеорит, а нещо съвсем друго, за което нямат обяснение.

Бернардита Оджеда, която живее на острова, показа на местните новини на Канал 2, където нещо падна от небето и изгори няколко храста в нейния имот.

Last week, a bright, fireball was spotted in the sky over the island of Chiloe in southern Chile before reportedly crashing to the ground & starting a series of small fires.

A meteorite has now been ruled out for this mysterious object.

So what was it? 😏#ThursdayThoughts ☄ pic.twitter.com/XmtmJ6WYul