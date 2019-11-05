Одеската Барби не спира с изненадите (СНИМКИ)

За да постигне своята визия Влерия Лукянова, известна по света като Одеската Барби, влага много усилия, старание, време и разбира се пари.

През годините много нейни фенове са задавали един и същ въпрос, а именно - кой е нейният спонсор? Кой е човекът, който плаща скъпите гримове, дрехи и разкрасителни процедури, с които Валерия постига и поддържа външния си вид?

В продължение на десет години Лукянова е женена за мъж на име Дмитрий Шкрабов. Той е роден е през 1977 г. в Одеса и е собственик на семейна строителна компания, която управлява заедно с баща си.

Съпругът на Валерия притежава завидно състояние, с което изпълнява всеки неин каприз и подхранва необичайните си хобита, едно от които са окултните науки.

Лукянова и Шкрабов се срещат за пръв път преди осемнадесет години. Тогава тя е на шестнайсет, а той - на двадесет и четири. Няколко години по-късно се женят, като сватбата е доста скромна и на нея присъства тесен кръг от близки и роднини.

В началото на своята връзка Валерия и Дмитрий имали еднакви или поне сходни виждания за света. Едно от тях бил въпросът с децата. По онова време и двамата били категорични, че не искат да бъдат родители.

Валерия неведнъж е заявявала, че една евентуална бременност и раждане могат да се превърнат в сериозни здравословни проблеми за нея, а и би развалило фигурата ѝ. Днес позицията ѝ по този въпрос е непроменена, но това изглежда не се отнася до половинката ѝ, защото според слуховете Дмитрий, е променил мнението си и иска да има свои наследници. Дали обаче, те ще бъдат от Лукянова, коментира руският сайт syl.ru.

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