Одеската Барби не спира с изненадите (СНИМКИ)

Рубрика Вопросы от читателей «Валерия здравствуйте Что вы думаете о том , что нато Россию берет в кольцо,все ближе выстраивая свои военные базы к границам России..и кольцо это постепенно сужается....Не кажется ли вам , что в мире происходит борьба и противостояние двух сил,и в этой борьбе уже проиграл и Китай (полотно Олега победаносца поражающего змея своим копьем),Франция со своим Наполеоном,Гитлер,сейчас же нато...Мне кажется было бы неправильно отстранятся от этих событий закрывая глаза на них...что якобы в моей реальности этого нет.....Что думаете по этому поводу?на кого ставите быть может)?.......» Здравствуйте, каждый сам выбирает куда направлять свою энергию и какие именно события ею накачивать. На самом деле ваш вопрос напоминает мне постоянные предостережения насчёт вулканов и конца света. Даже насчёт всевозможных астероидов и предсказания каких-то гадалок и экстрасенсов. Постоянно силы деструктива окутывают людей своими программами, как спрут который распускают свои щупальцы , или паук 🕷,который своей лепкой слюной окутывает жертву и высасывает из неё все силы и ресурсы. Я предпочитаю наблюдать другую картину , благодаря чему , в моей реальности все прекрасно, и я вас уверяю что если когда-нибудь война настанет, то она настанет только в вашей персональной реальности ( а также в реальности тех , кто об этом думает и ждёт) меня это точно не коснётся. Если бы вы изучали квантовую механику, то знали бы о том , что не существует коллективной реальности , каждый человек по уровню своего сознания живёт в своем модуле.(Продолжение) #война #новости #сшапротивроссии #нато #страдания #вопросответ #политика #нацисты #параноя #метафизик

A post shared by Valeria Valerievna (@valeria_lukyanova21) on Nov 4, 2019 at 10:15am PST