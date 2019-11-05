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Одеската Барби не спира с изненадите (СНИМКИ)
Оказва се, че Валерия Лукянова има съпруг, за когото много малко хора подозират
За да постигне своята визия Влерия Лукянова, известна по света като Одеската Барби, влага много усилия, старание, време и разбира се пари.
През годините много нейни фенове са задавали един и същ въпрос, а именно - кой е нейният спонсор? Кой е човекът, който плаща скъпите гримове, дрехи и разкрасителни процедури, с които Валерия постига и поддържа външния си вид?
Рубрика Вопросы от читателей «Валерия здравствуйте Что вы думаете о том , что нато Россию берет в кольцо,все ближе выстраивая свои военные базы к границам России..и кольцо это постепенно сужается....Не кажется ли вам , что в мире происходит борьба и противостояние двух сил,и в этой борьбе уже проиграл и Китай (полотно Олега победаносца поражающего змея своим копьем),Франция со своим Наполеоном,Гитлер,сейчас же нато...Мне кажется было бы неправильно отстранятся от этих событий закрывая глаза на них...что якобы в моей реальности этого нет.....Что думаете по этому поводу?на кого ставите быть может)?.......» Здравствуйте, каждый сам выбирает куда направлять свою энергию и какие именно события ею накачивать. На самом деле ваш вопрос напоминает мне постоянные предостережения насчёт вулканов и конца света. Даже насчёт всевозможных астероидов и предсказания каких-то гадалок и экстрасенсов. Постоянно силы деструктива окутывают людей своими программами, как спрут который распускают свои щупальцы , или паук 🕷,который своей лепкой слюной окутывает жертву и высасывает из неё все силы и ресурсы. Я предпочитаю наблюдать другую картину , благодаря чему , в моей реальности все прекрасно, и я вас уверяю что если когда-нибудь война настанет, то она настанет только в вашей персональной реальности ( а также в реальности тех , кто об этом думает и ждёт) меня это точно не коснётся. Если бы вы изучали квантовую механику, то знали бы о том , что не существует коллективной реальности , каждый человек по уровню своего сознания живёт в своем модуле.(Продолжение) #война #новости #сшапротивроссии #нато #страдания #вопросответ #политика #нацисты #параноя #метафизик
В продължение на десет години Лукянова е женена за мъж на име Дмитрий Шкрабов. Той е роден е през 1977 г. в Одеса и е собственик на семейна строителна компания, която управлява заедно с баща си.
Съпругът на Валерия притежава завидно състояние, с което изпълнява всеки неин каприз и подхранва необичайните си хобита, едно от които са окултните науки.
Лукянова и Шкрабов се срещат за пръв път преди осемнадесет години. Тогава тя е на шестнайсет, а той - на двадесет и четири. Няколко години по-късно се женят, като сватбата е доста скромна и на нея присъства тесен кръг от близки и роднини.
В началото на своята връзка Валерия и Дмитрий имали еднакви или поне сходни виждания за света. Едно от тях бил въпросът с децата. По онова време и двамата били категорични, че не искат да бъдат родители.
Судя по вашим последним запросам, вы соскучились по вебинарам . по работе над внешностью и красотой. И действительно, такого уже давно не было. Поэтому я решила провести такой комплексный вебинар направленный на проработку 1 Фигуры 2 Волос 3 Кожи Возможно это именно то, что сейчас нужно, потому что по истине успешный и осознанный человек придает большое значение состоянию здоровья своего тела. 1 Если на фигуре есть лишнее, о чем это говорит? Конечно же о самых разнообразных проблемах. Начиная с психологии и психосоматики и заканчивая вредными привычками и порой даже влияние окружения и слабохарактерностью! Но у всех людей своя причина. Мы все разные поэтому здесь будет индивидуальный подход, а именно - БИОХАКИНГ фигуры! 2 Если у вас слабые волосы, плохо растут или ломаются, секутся, то можем ли мы говорить о крепком и сильном здоровье? Отнюдь. Мы будем копать глубоко и опять же выяснять индивидуально причины . Вы обязательно поймете , что надо делать именно вам, чтобы навсегда решить эту проблему и иметь сильные, длинные, пышные и здоровые волосы! Опять же за счет технологии БИОХАКИНГ волос. 3 Если у нас есть проблемы с кожей, откуда тянется это? Опять же снова причин может быть масса. И за счет технологии БИОХАКИНГ кожи мы будем искать именно вашу причину, я дам все ключи для того, чтобы это решить, вы навсегда забудете о проблемной коже и научитесь делать (Продолжение) #улучшениефигуры #улучшениекожи #улучшениеволос #питаниеволос #лечениеволос #восстановлениеволос #лечениекожи #похудение #видеокурс
Валерия неведнъж е заявявала, че една евентуална бременност и раждане могат да се превърнат в сериозни здравословни проблеми за нея, а и би развалило фигурата ѝ. Днес позицията ѝ по този въпрос е непроменена, но това изглежда не се отнася до половинката ѝ, защото според слуховете Дмитрий, е променил мнението си и иска да има свои наследници. Дали обаче, те ще бъдат от Лукянова, коментира руският сайт syl.ru.
Самхейн Или Самайн- издревле это праздник кельтских народов, завершение одного цикла и начало другого, так же первый день зимы. Проходит он в ночь на 1 ноября . То есть с 30 по 1. Samhain — в шотландском (гэльском) языке является обозначением месяца, аналогичного современному ноябрю. В ирландском языке «Самайн» (Samhain) — ноябрь. У кельтов издавна обозначает третий месяц осени. Также у кельтов есть праздник под аналогичным названием Самайн (гэльск. Samhainn или Samhuinn, ирл. Samhain), начинающийся вечером 31 октября и длившийся три первых дня ноября. Праздник посвящен окончанию лета, сбору урожая. Иногда праздник путают с Днём Всех Святых (Хеллоуин). Само слово в переводе с древнеирландского обозначает «конец, закат лета». Кельтский календарь делил год на две части: темную, начинавшуюся в конце октября — начале ноября (месяц Самониос), и светлую. Светлая часть начиналась в марте — апреле (месяц Гиамониус). Смена частей года, как и месяцев, происходила с наступлением полнолуния. Также вместе с наступлением темной части года, в первые три ночи самониоса, кельтами праздновался новый год. Праздник в латинской версии назывался «Три ночи самониоса» Смена темной и светлой частей года весной также отмечалась праздником. Впоследствии произношение изменилось соответственно правилам произношения на гэльских языках, и к началу нашей эры праздник стал называться Самайн, как и соответсвующий ему месяц. Языческий праздник отмечался и после принятия христианства населяющими Британию народами. Так, при ирландском дворе в Таре праздновался в первые три дня ноября, многолюдно и с соблюдением всех древних традиций, еще в XII веке. Празднование древнего Самайна продолжается до сих пор. Этому времени года соответствует канун Дня Всех Святых, или Хеллоуин. (продолжение) #самхейн #самайн #кельты #кельтскаямифология #кельт #шабаш #ритуал #пентаграмма
Большинство людей живет эмоциями, и это их ошибка. Я понимаю , они не представляют , как иначе ? Ведь привыкли даже с точки зрения системы, что чувства это хорошо, эмоции хорошо. Но не самом деле это кандалы, которые порабощают вас . Жить эмоциями культивируется в системе, именно поэтому даже те, кто по характеру флегматичен , думают что с ними что то не так, и стараются этому учится, выжимая из себя то, чего быть не должно . Жизнь без эмоций прекрасна и уравновешена. Точка ноля и эйфо чувства это все, что нужно . Для пребывания в Матрице больше ничего не требуется . Остальное лишнее и наносит вредительский характер вашему существованию и вашей психике . Именно поэтому я поддерживаю трансгуманизм и кибергизацию . Человечеству надо многому поучится у ИИ и квантовых технологий . Мы должны войти в симбиоз и отказаться от того, что нам вредит. Эмоции наносят вред и это даже не обсуждается . #эмоции #матрица #дух #мудрость #осознанность #магия #маг #эзотерик #врил
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Коментиран от #6
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До коментар #5 от "гост":
И какво точно ще преживяват с няколко деца?
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