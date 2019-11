Намериха зеленчуковата градина на Хитлер (СНИМКИ/ВИДЕО)

Градина, в която някога са се отглеждали пресни зеленчуци за Адолф Хитлер, беше намерена сред руините на неговия свръх секретен щаб.

Откритието е направено от екип от изследователи и историци, които проучват един от най-известните бункерни комплекси, използвани от нацистите по врене ба Втората световна война - „Вълчата бърлога” в Полша.

Именно там нацисткият лидер прекарва последните години от войната.

Строго секретният, силно охраняван обект е използван от нацистите до януари 1945 г., когато е изоставен и частично разрушен пред настъпващите съветски сили.

„Открихме Хитлеровата градина в четвърта зона на „Вълчата бърлога”, съобщават историци, които проучват обекта.

Описвайки находката като „баналността на злото“, историкът Яцек Адамски от армейския музей Мазуроладия, разказва, че градината, в която са с отглеждали плодовете и зеленчуците лично за Хитлер, се намира само на половин миля от неговия личен бункер в комплекса.

"Разкопките разкриха основите на градинарска къща, две оранжерии и подземно котелно, което е осигурявало вода и топъл въздух за отглеждане на свежи продукти през цялата година", се казва още в изявлението на изследователския екип.

Малко известен факт е, че Хитлер е бил вегетарианец, трезвеник и непушач. Именно заради това, той държал в бункера му редовно да се доставят пресни зеленчуци.

Храната му включвала най-вече зеленчукови бульони, яхнии и пържени яйца с картофена каша, продуктите за които се отглеждали в новооткритата зеленчукова градина.

