Змия захапа мъж в опит да я целуне (ВИДЕО)

В Индия кобра захапа за устните мъж, който се опитва да целуне влечугото. Обитатели на град Бхадравати забелязали змията и се обърнали за помощ към змияр-любител. Сону бързо хванал кобрата, но решил да направи малко шоу пред очите на насъбралите се около него хора.

Индиецът искал да се пошегува като целуне змията и на видеото се вижда как започва бавно да приближава главата си към кобрата, която вече е застанала в нападателна позиция, пише flagman.bg. Точно когато „целувката“ вече е почти извършена, кобрата взима инициативата, светкавично се нахвърля върху змияра и го захапва за устната.

Сону е настанен в болница.

Според Кришна Кумар, един от очевидците, Сону искал да направи един от популярните в интернет трикове – да целуне кобрата по „тила“. „Вместо да я целуне изотзад, той сглупи и тръгна да я целува отпред, за което си плати“.

Вижте видео от случката:

A man's crazy attempt to kiss a snake took a horrific turn in #Bhadravathi town. Sonu, a resident of Tammanna Camp, attempted to kiss cobra while catching it. The freightened snake bit the man in his lips. He was rushed to McGann Hospital in #Shivamogga.@XpressBengaluru pic.twitter.com/DIHyJRCtEv