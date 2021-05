След 11 г. жената, която се ожени за себе си, е все така щастлива

Карън Рийд, която преди 11 години се ожени за самата себе си, все още се чувства щастлива във връзката и в брака си, пише в. "Метро".



Петдесет и една годишната дама се задомила на 1 май 2010 година, като се врекла във вечна вярност на себе си. Докато смъртта я раздели. През изминалото десетилетие тя имала няколко "забежки", но нищо сериозно, което да я предизвика да се разведе със себе си, пише БТА.



Карън Рийд живее в уелския град Порт Талбът. Когато станала на 40, тя си казала, че ѝ е време да се задоми. И си избрала за брачен партньор човека, когото обичала най-много на света - себе си.

