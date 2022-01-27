Гери-Никол се изложи (СНИМКА)

Идеален ден за приключване на започнатото. Ще прозирате мотивите, движещи събитията и това може да ви направи прекалено самоуверени, а не бива. Винаги има още един пръст, който не забелязвате - Божествения.

Внимавайте, съвсем лекомислено започвате да флиртувате в работата, а това няма да доведе до нищо добро. Не бъркайте работните с личните отношения.

Лек и подвижен ден, ще имате нужда от много движение и много информация, любопитството ще ви води. Контролирайте способността си да преувеличавате нещата, които споделяте.

Днес емоциите ще оказват пагубно влияние на онова, което вършите. Опитайте се да се овладеете и да правите нещата, както трябва, а не както ви подсказват чувствата.

Доста нервни и сприхави ще сте днес, нещо нехарактерно за Вашата мила, любвеобилна натура. Не се хващайте на бас, защото ще загубите. И не давайте пари на заем, не е възпитателно.

Ден за планиране, но и за приключване на отлагани задачи. Малко трудно ще съвместите двете дейности, но не е невъзможно. Важното е да не подхождате твърде емоционално.

Доста нервни и сприхави ще сте днес, нещо нехарактерно за вашата мила, лщбвеобилна натура. Не се хващайте на бас, ще загубите. И не давайте пари на заем, няма да ви ги върнат.

Прекалено сериозни и сдържани ще сте днес, нещо което едва ли би учудило някого. Определено ще се чуждаете от човек до себе си, защото не можете да намерите опора в душата си.

Близнаци (22.05 -21.06)

Запитайте се дали наистина слушате другите с желанието да ги разберете, да научите нещо ново или просто нямате търпение да се изкажете, без значение от чутото в разговора. Ако последното е валидно за вас, може би е добре да промените начина си на мислене и да отворите съзнанието си за повече нови неща.