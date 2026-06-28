Нинова: Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Чувам, че искат да се договаря по сектори

Корнелия Нинова - бивш министър на икономиката и лидер на "Непокорна България", коментира темата за бюджета в студиото на „Тази сутрин“ по bTV.
Тя цитира премиера Радев като посочи, че този бюджет е „продължение на предишните политики“.
„За съжаление тези думи бяха изказани в контекста на коренна промяна на модела "Борисов–ГЕРБ", но по тяхно собствено признание те продължават този модел. Това се вижда във философията на бюджетиране. Един и същи подход, например, е увеличаването на капиталовите разходи, които обикновено през годината не се изразходват“, коментира Нинова.
„Ако погледнем средното изпълнение на капиталовите разходи, то е около 6–7 милиарда. А сега се предвиждат 9,4 милиарда, и то само за половината година. Тоест, ето една линия на поведение, която Борисов следваше през годините — увеличение на капиталовите разходи, които не се харчат, използват се за буфери, а там е заложен и най-големият корупционен риск. На второ място е увеличението на издръжката за администрацията“, посочи тя.
„Увеличаването на издръжката за администрацията също е продължение на стари политики на Борисов. Вземането на дългове, макар че тук са повече от това, което предвиждаше кабинетът „Желязков“, е една тенденция от години. Влизаме в дългова спирала, което е изключително опасно. Като министър на икономиката ме впечатлява това, че няма нито една икономическа мярка за стабилизиране на икономиката. Обръщам ви внимание, че БНБ вчера влоши прогнозата си за българската икономика. Намали ръста на икономиката, като предвиждаше 3%, а сега се очаква да падне до 2,8%“, посочи Нинова.
„Увеличи прогнозата за инфлацията — от 4% тя вече върви към 6%. Прогнозира се и свиване на потреблението. Потреблението беше единственият стълб, на който се крепеше икономиката. Инвестициите и индустриалното производство намаляваха“, коментира още тя.
"Обещаха да не вдигат данъците, а ги вдигат. Акцизите и винетките са данък — вид данък. Вдигането на осигурителните прагове също е вид осигурителна тежест. Какво следва от това? Хората ще обеднеят. Обещаха да се борят с неравенството, да решават демографските проблеми и да полагат грижа за младите. А всъщност удрят точно в този сектор. Замразено е майчинството за втората година. Детските надбавки и данъчните облекчения за младите семейства, които ние въведохме, са замразени", коментира бившият лидер на БСП.
"Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Защо? Защото чувам, че искат да се договаря по сектори — секторни минимални заплати. Колко минимални заплати ще има тогава в България?", попита тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиририрам
14:07 28.06.2026
2 Дориана
Коментиран от #30, #41, #50, #60, #62
14:11 28.06.2026
3 Непокорна Биволица
14:13 28.06.2026
4 чалгапитек
14:14 28.06.2026
5 Всичко трябва да се
Излизане от ЕС, след като искат да ни набутват ГМО храни без на етикетите да пише, че са ГМО - истинската храна, приключи. Няма смисъл да живееш без истинска
храна!
Каквото казаха Сарийски, Папазов, Стоян Панчев, Стефчо Станев, противници на юрошита се сбъдна:
Дългови спирали - Чудовищно теглене на заеми, драстично повишение на цени на храни, ток, вода, осигуровки, парно, лекарства, услуги и данъци.
Последното най-голямо предателство в историята на България:
унищожаване на национална парична единица и ВБ, които да спират алчните политици да теглят заеми за тлъсти заплати.
Коментиран от #53, #59
14:15 28.06.2026
6 Права е Нинова
Коментиран от #7, #17, #54
14:15 28.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хвала на Нинова Унищожи БСП
14:16 28.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 сектори с пари в плик
14:18 28.06.2026
11 Прави са Нинова и Слави Трифонов
Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.
И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.
Вие сега защо не протестирате?
Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?
Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па
14:18 28.06.2026
12 Фют
Ама може и нещо по-добро да се измисли като цяло.
14:18 28.06.2026
13 Госあ
14:18 28.06.2026
14 За 5 год.мунчо опоска страната
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
Коментиран от #15, #34
14:19 28.06.2026
15 Точен сте
До коментар #14 от "За 5 год.мунчо опоска страната":От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.
14:19 28.06.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
14:20 28.06.2026
17 Госあ
До коментар #6 от "Права е Нинова":Не са граждани, а селяни.
14:20 28.06.2026
18 Отново е права Нинова
Коментиран от #25
14:20 28.06.2026
19 Права е Нинова.
14:21 28.06.2026
20 Калоян Методиев бивш съветник на радев
Два месеца сглобяват този Франкенщайн.
Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.
За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.
Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример!
Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?
Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!
Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?
Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.
Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.
14:21 28.06.2026
21 Госあ
14:22 28.06.2026
22 Амнести Интернешънъл
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
14:23 28.06.2026
23 Скрий се
14:23 28.06.2026
24 ФАКТ
14:24 28.06.2026
25 Госあ
До коментар #18 от "Отново е права Нинова":Още увеличение им трябва, да бият педроханците по здраво !
14:24 28.06.2026
26 Госあ
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
14:24 28.06.2026
27 Цвете
14:25 28.06.2026
28 Този народ не се вдигна
На никой не му пука.
В над 90% от минералните води са открити вредни вещества, и ни пробутват тази отрова с 137% надценка..
С парово един лобист на юрошита ни нарече "стадо" в ефир - после се извиняваше, преди се сърдех, сега не.
14:25 28.06.2026
29 Госあ
"При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.
14:25 28.06.2026
30 Не думай, стрино!
До коментар #2 от "Дориана":Ако Радев беше на светлинни години пред нея, нямаше толкова да ви притеснява нейната конкуренция! Нито него, нито теб!
14:25 28.06.2026
31 Сатана Z
Коментиран от #52
14:27 28.06.2026
32 шкури
14:29 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Цвете
14:32 28.06.2026
36 До Госあ
Но по-страшното е, още 15 млрд. лева България ще даде ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват евро членка в криза ЕСМ. 3 милиарда лева даваме разсрочено за вноска ЕСМ. Отделно поехме ангажимент в бъдеще за 5% от БВП годишно за въоръжение.
Ние водна инфстраструктура нямаме, оръжия ще купуваме.
Но най-страшното е, че ЕС реши мина през ЕП, да ни трови с ГМО, нови генни технологии храни, без да са обозначени на етикетите. Да видим земелски министър как ще гласува на ЕСъвет.
Надеждата ни е Германия да откаже, Полша се предаде, преди беше против.
Страшно е, в ЕС пощуряха.
14:33 28.06.2026
37 ирония на времето
14:34 28.06.2026
38 Госあ
14:37 28.06.2026
39 1678
14:39 28.06.2026
40 Констатация
14:47 28.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Айше
Да си тегли един тегел през пръстите, че и без тъпите си идеи е несгодна.
Общо взетото накрая да не се окаже недостатъчно за мизериите причинени от "управляващите".
14:49 28.06.2026
44 Нинова , сега хак ли ти е ?
14:50 28.06.2026
45 Нинова
14:54 28.06.2026
46 Доказано
...,,НЕПОКОРНАТА" ,която винаги се появява през почивните дни...
15:01 28.06.2026
47 ужас
15:02 28.06.2026
48 Тома
15:03 28.06.2026
49 Факт
15:03 28.06.2026
50 Грешиш
До коментар #2 от "Дориана":Партията не можа да и стане ,,собствена".
,,Техноимпекса" само успя да приватизира Дорианке :)))
15:05 28.06.2026
51 Сатана Z
Фашистка държава
15:05 28.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 1234
До коментар #5 от "Всичко трябва да се":дай пример на държави, които спазват твоите принципи. Това са най бедните държави, те имат най малки заеми. Даже има 1 държава, която има 0 долари заеми , а вътрешният ѝ продукт е 180 долара на глава. САЩ имат дълг в долари 1 000 000 000 000.
15:08 28.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Радев да отива в ЕЦБ и да подписва анекс
Ние не сме европейци делени на две
Това го пише и в евангелието
работниците на лозето наети в началото на деня ще възроптаят срещу стопанина защото наетите в края на деня ще получат едно и също възнаграждение
15:12 28.06.2026
56 Радев да вдига данъка на 30% и
15:17 28.06.2026
57 Уффф
Искам да знам какъв е дизайна на текстила, преди да се вземат такива важни решения.
Иначе Сарето може да си делене задника на парчета и да си го ползва така, общо взето.
Не стига, че с мой дизайн за дребни пари, спечели Златната игла, Ами няма да й търпя прищевките!
Да си шибне Аалия където си иска и да си гледа работа и да не занимава цялата държава със себе си и "творчеството" си.
15:18 28.06.2026
58 Някой
Като се вдига осигурителния праг се вдигат данъците на по-богатата част от българите, а не на бедните българи. Това обаче е нищо за калинките, директори на болници, ректори на университети, които са със заплати по 14000 евро, по 25000 евро, че и повече.
Справедливият данък доход е прогресивният с необлагаем минимум.
Няма "леви", няма "десни", всичси подръжници на плостия данък са алчни робовладелци.
Асен Василев докато продължава да поддържа плоския данък, няма как да прескочи 15%-20% на избори за парламент.
Просто нормалните хора у нас не гласуват, защото от всички партии им се предлагат ненормални данъчни и социални полити. Дори за мен обещанията на бесепарчето Зарков за прогресивен данък и по-ниски ДДС ставки за,основни храни и лещарства са изборна лъжа. Зарков не е направил сметки как ще напълни бюджета на държавата при еди какъв си необрагаем минимум, еди какви си данъчни ставки, еди какво си ДДС.
15:20 28.06.2026
59 Лично мнение
До коментар #5 от "Всичко трябва да се":Сарийски е рубла...джийски деб...ил.
15:22 28.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Корморан
15:37 28.06.2026
62 Питане
До коментар #2 от "Дориана":Има ли смисъл да ти се опонира, като бърсаLCATA е в кунките ти ???
15:42 28.06.2026