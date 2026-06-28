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Нинова: Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Чувам, че искат да се договаря по сектори

Нинова: Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Чувам, че искат да се договаря по сектори

28 Юни, 2026 14:05 2 307 62

  • корнелия нинова-
  • беля-
  • минимална работна заплата-
  • договаряне-
  • сектори

"Обещаха да не вдигат данъците, а ги вдигат. Акцизите и винетките са данък — вид данък. Вдигането на осигурителните прагове също е вид осигурителна тежест. Какво следва от това? Хората ще обеднеят.", коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Чувам, че искат да се договаря по сектори - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова - бивш министър на икономиката и лидер на "Непокорна България", коментира темата за бюджета в студиото на „Тази сутрин“ по bTV.
Тя цитира премиера Радев като посочи, че този бюджет е „продължение на предишните политики“.

„За съжаление тези думи бяха изказани в контекста на коренна промяна на модела "Борисов–ГЕРБ", но по тяхно собствено признание те продължават този модел. Това се вижда във философията на бюджетиране. Един и същи подход, например, е увеличаването на капиталовите разходи, които обикновено през годината не се изразходват“, коментира Нинова.

„Ако погледнем средното изпълнение на капиталовите разходи, то е около 6–7 милиарда. А сега се предвиждат 9,4 милиарда, и то само за половината година. Тоест, ето една линия на поведение, която Борисов следваше през годините — увеличение на капиталовите разходи, които не се харчат, използват се за буфери, а там е заложен и най-големият корупционен риск. На второ място е увеличението на издръжката за администрацията“, посочи тя.

„Увеличаването на издръжката за администрацията също е продължение на стари политики на Борисов. Вземането на дългове, макар че тук са повече от това, което предвиждаше кабинетът „Желязков“, е една тенденция от години. Влизаме в дългова спирала, което е изключително опасно. Като министър на икономиката ме впечатлява това, че няма нито една икономическа мярка за стабилизиране на икономиката. Обръщам ви внимание, че БНБ вчера влоши прогнозата си за българската икономика. Намали ръста на икономиката, като предвиждаше 3%, а сега се очаква да падне до 2,8%“, посочи Нинова.

„Увеличи прогнозата за инфлацията — от 4% тя вече върви към 6%. Прогнозира се и свиване на потреблението. Потреблението беше единственият стълб, на който се крепеше икономиката. Инвестициите и индустриалното производство намаляваха“, коментира още тя.

"Обещаха да не вдигат данъците, а ги вдигат. Акцизите и винетките са данък — вид данък. Вдигането на осигурителните прагове също е вид осигурителна тежест. Какво следва от това? Хората ще обеднеят. Обещаха да се борят с неравенството, да решават демографските проблеми и да полагат грижа за младите. А всъщност удрят точно в този сектор. Замразено е майчинството за втората година. Детските надбавки и данъчните облекчения за младите семейства, които ние въведохме, са замразени", коментира бившият лидер на БСП.

"Има риск да направят голяма беля с минималната заплата. Защо? Защото чувам, че искат да се договаря по сектори — секторни минимални заплати. Колко минимални заплати ще има тогава в България?", попита тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    18 6 Отговор
    Някой да обясни на прогресивните селяни, че не са длъжни да приемат всяко ТЪПО предложение, което им се подхвърля! Включително и от оная очилата фашизирана мумия, която единствено беше доволна от новия бюджет!

    14:07 28.06.2026

  • 2 Дориана

    30 20 Отговор
    Нинова, ти отдавна си провален политик , спри да се излагаш и приеми загубата си. Дори собствената ти партия те изхвърли. На изборите винаги си "последната дупка на кавала". Омразата ти и завистта лично към Румен Радев е отдавна. Той е на светлинни години на по- високо ниво от теб по ум, интелект, съвест и отговорност. Крайно време е да спреш с неуместните си изяви.

    Коментиран от #30, #41, #50, #60, #62

    14:11 28.06.2026

  • 3 Непокорна Биволица

    9 10 Отговор
    Брец-брец🐂!! Какво следва от това?

    14:13 28.06.2026

  • 4 чалгапитек

    23 1 Отговор
    българина е просто корумпе,което се радва на момента,но не мисли за бъдещето!!!

    14:14 28.06.2026

  • 5 Всичко трябва да се

    18 5 Отговор
    замрази като пенсии и минимални заплати. Да има необлагаем минимум. Да се въведе прогресивен данък. Да се взимат концесионни такси по 50%. И да се режат пари на бюджетници с 50%. И нито цент заеми. Трябва да се връщат заеми. И 50% за държавата от печалби банки.
    Излизане от ЕС, след като искат да ни набутват ГМО храни без на етикетите да пише, че са ГМО - истинската храна, приключи. Няма смисъл да живееш без истинска
    храна!
    Каквото казаха Сарийски, Папазов, Стоян Панчев, Стефчо Станев, противници на юрошита се сбъдна:
    Дългови спирали - Чудовищно теглене на заеми, драстично повишение на цени на храни, ток, вода, осигуровки, парно, лекарства, услуги и данъци.
    Последното най-голямо предателство в историята на България:
    унищожаване на национална парична единица и ВБ, които да спират алчните политици да теглят заеми за тлъсти заплати.

    Коментиран от #53, #59

    14:15 28.06.2026

  • 6 Права е Нинова

    16 17 Отговор
    Вчера за първи път в новата история на страната хиляди граждани излязоха срещу една управляваща крадлива върхушка преди да са минали 100 дни от узурпирането на властта. Върхушка за 2 месеца заедно с олигарсите си ощетила България с милиарди. И то без да е организирана от партии и политически формации а само от граждански организации. А си представете обединената опозиция ако призове гражданите. Мунчо е пътник и го очаква затвор за грабежа.

    Коментиран от #7, #17, #54

    14:15 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хвала на Нинова Унищожи БСП

    12 11 Отговор
    Сега Румката ще откаже всички комунисти, Русофили, зомбирани купейки и всички подразделения измет от Комунизма диктатурата подтисничеството и бедността

    14:16 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сектори с пари в плик

    6 2 Отговор
    За някои сектори минималната заплата позволява на семействата да се хранят през ден и пак да оцеляват.

    14:18 28.06.2026

  • 11 Прави са Нинова и Слави Трифонов

    10 13 Отговор
    ПРЕДИШНИЯТ БЮДЖЕТ – 3 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ОДОБРЕН ОТ ЕК. СЕГАШНИЯТ БЮДЖЕТ – 5,7 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ЗАПЛАХА ЗА ЕК И НОВИ 10 МЛРД.ДЪЛГ. ВИЕ СЕГА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАТЕ И НЕ СТЕ НА ПЛОЩАДА ДА ИСКАТЕ ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?

    Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
    E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.

    И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.

    Вие сега защо не протестирате?

    Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?

    Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па

    14:18 28.06.2026

  • 12 Фют

    2 0 Отговор
    Нека позная чия е секторната идея.
    Ама може и нещо по-добро да се измисли като цяло.

    14:18 28.06.2026

  • 13 Госあ

    9 9 Отговор
    Сус ма ! Свърши си работата, да унищожиш БСП

    14:18 28.06.2026

  • 14 За 5 год.мунчо опоска страната

    18 7 Отговор
    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    Коментиран от #15, #34

    14:19 28.06.2026

  • 15 Точен сте

    11 7 Отговор

    До коментар #14 от "За 5 год.мунчо опоска страната":

    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    14:19 28.06.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 7 Отговор
    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    14:20 28.06.2026

  • 17 Госあ

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Права е Нинова":

    Не са граждани, а селяни.

    14:20 28.06.2026

  • 18 Отново е права Нинова

    12 7 Отговор
    Би бил оправдан подобен дефицит ако в бюджета не се предвиждат нови заробващи заеми! Защото разходите са двойно по големи от приходите в държавният бюджет. А вие още първите месеци взехте безумен дълг от 3.8 млрд евро ,над 7.5 млрд.лв.. А същевременно си вдигнахте депутатските заплати на основна 4980 евро с комисии,сътрудници над 6500 евро. А в същото време удряте обикновените хорица толкова тежко с данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури а вие сега не само не коригирате а им раздавате и милиони бонуси. Прави са всички че този бюджет е 3 пъти по смазващ за народа от проекто бюджета на правителството "Желязков" заради който гражданите пометоха предишното управление.

    Коментиран от #25

    14:20 28.06.2026

  • 19 Права е Нинова.

    13 6 Отговор
    Изхвърлиха я, защото не играеше с тях. След Радев, ако я има България, идва Възраждане. Пролетарии от всички страни/партии обединявайте се.

    14:21 28.06.2026

  • 20 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    16 5 Отговор
    Катастрофа. Това е бюджетът на управляващите.

    Два месеца сглобяват този Франкенщайн.

    Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.

    За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.

     Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример! 

    Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?

    Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!

    Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
    И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?

    Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.

    Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.

    14:21 28.06.2026

  • 21 Госあ

    8 6 Отговор
    педроханци и баба алиновци ще ми обясняват бюджета

    14:22 28.06.2026

  • 22 Амнести Интернешънъл

    10 5 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    14:23 28.06.2026

  • 23 Скрий се

    5 5 Отговор
    Скрий се, отдавна отпаднала необходимост!

    14:23 28.06.2026

  • 24 ФАКТ

    7 6 Отговор
    СПРИ СЕ И МЛАКНИ! ОСТАВИХТЕ НАСЛЕДСТВО - ТИ, БОЦЕ, ДЕБЕЛАН -ДПС,ПП.ДБ И ИТН-ДПС2, КАТО ЗА ГИНЕС! МЛАКНИ И СИ ЗАТВОРИ УСТАТА! ЗА ПРОКУРОР СТЕ! БЪЛГАРИЯ НЕ Е БИЛА НА ТОЗИ ХАЛ И СЛЕД ВОЙНИТЕ!

    14:24 28.06.2026

  • 25 Госあ

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Отново е права Нинова":

    Още увеличение им трябва, да бият педроханците по здраво !

    14:24 28.06.2026

  • 26 Госあ

    17 5 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    14:24 28.06.2026

  • 27 Цвете

    8 2 Отговор
    АКО РЕШАТ ДА НАМАЛЯТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, КОЯТО Е ДОСТА МИНИМАЛНА ,ОЗНАЧАВА ,ЧЕ ЩЕ ИЗКАРАТЕ НАИСТИНА БЪЛГАРИТЕ ПО ПАВЕТАТА.🎃✈️🤔🪆🐷🤷‍♀️🤦‍♂️ ЕТО КОИ УПРАВЛЯВАТ И ДНЕС. ДОСТАТЪЧНО ЛЪГОТИХА.🫵🏐🥅 ДА НЕ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.

    14:25 28.06.2026

  • 28 Този народ не се вдигна

    5 1 Отговор
    като му унищожиха Границите-Шенген, Конституцията, Национална парична единица и ВБ, сега ЕС ще ни трови спокойно с ГМО, необозначено на етикетите и то с Регламент.
    На никой не му пука.
    В над 90% от минералните води са открити вредни вещества, и ни пробутват тази отрова с 137% надценка..
    С парово един лобист на юрошита ни нарече "стадо" в ефир - после се извиняваше, преди се сърдех, сега не.

    14:25 28.06.2026

  • 29 Госあ

    11 4 Отговор
    "Това е правителство 50% на 50%. Половината е на Румен Радев, другата половина са хора на Делян Пеевски - пряко или косвено". Това заяви политологът и бивш началник на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев пред БТВ.

    "При положение, че не става въпрос за коалиционно управление да сложиш четирима вицепремиери, е разхищение. При криза разходите се свиват. Радев трябва да обясни кой е министър на правосъвието", каза Методиев.
    Той смята, че "това мнозинство ПБ -ДПС се прегрупира и не бива да пипа ВСС". Според Методиев, ще се излиза на нови протести.

    14:25 28.06.2026

  • 30 Не думай, стрино!

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ако Радев беше на светлинни години пред нея, нямаше толкова да ви притеснява нейната конкуренция! Нито него, нито теб!

    14:25 28.06.2026

  • 31 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Новият зловещ дълг който взема ПБ на лицето Румен Георгиев Радев е без никакви разчети за какво ще се ползва. Може би да се доразплати с олигарсите си които му купиха изборните резултати. Всеки един Български гражданин трябва да знае - новия дълг на България ( Не на Радев и кликата му а на България) е на лихвен процент -4%. Най високият лихвен процент който се отпуска тази година на страна от ЕС. И всеки Български гражданин да знае- само лихвите които ще плаща са 160 милиона евро годишно. Тези средства биха могли да подпомогнат Българските граждани в някои сфери и отрасли но Радев предпочете да отидат в неговите и на олигарсите му сметки. Идват невиждани граждански ПРОТЕСТИ

    Коментиран от #52

    14:27 28.06.2026

  • 32 шкури

    6 4 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    14:29 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    АКО РЕШАТ ДА НАМАЛЯТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, КОЯТО Е ДОСТА МИНИМАЛНА ,ОЗНАЧАВА ,ЧЕ ЩЕ ИЗКАРАТЕ НАИСТИНА БЪЛГАРИТЕ ПО ПАВЕТАТА.🎃✈️🤔🪆🐷🤷‍♀️🤦‍♂️ ЕТО КОИ УПРАВЛЯВАТ И ДНЕС. ДОСТАТЪЧНО ЛЪГОТИХА.🫵🏐🥅 ДА НЕ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.НОМЕР 5? И КАТО " ЗАМРАЗЯТ ВСИЧКО " ОТ КАКВО ЩЕ ЖИВЕЕМ? КОГАТО НЕ СИ ДОВОЛЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪРЖАВА- БЪЛГАРИЯ, МОЖЕШ ДА ЗАМИНЕШ НА ВСЯКЪДЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ЧУВСТВАШ ДОБРЕ, НАЛИ? ПРИМЕРНО КОРЕЯ, РУСИЯ, НЯКОЯ АФРИКАНСКА СТРАНА ИЛИ ПО БЛИЗО ДО НАС СЪРБИЯ. ПРИЯТЕН ПОЛЕТ И ПРЕСТАНИ ДА МЪТИШ ГЛАВИТЕ НА МЛАДИТЕ И РАЗУМНИТЕ ХОРА. 👀✈️👀

    14:32 28.06.2026

  • 36 До Госあ

    1 2 Отговор
    Не е 3.8 млрд. юро, или 8 млрд. лева, вече е 15 млрд. лева.
    Но по-страшното е, още 15 млрд. лева България ще даде ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват евро членка в криза ЕСМ. 3 милиарда лева даваме разсрочено за вноска ЕСМ. Отделно поехме ангажимент в бъдеще за 5% от БВП годишно за въоръжение.
    Ние водна инфстраструктура нямаме, оръжия ще купуваме.
    Но най-страшното е, че ЕС реши мина през ЕП, да ни трови с ГМО, нови генни технологии храни, без да са обозначени на етикетите. Да видим земелски министър как ще гласува на ЕСъвет.
    Надеждата ни е Германия да откаже, Полша се предаде, преди беше против.
    Страшно е, в ЕС пощуряха.

    14:33 28.06.2026

  • 37 ирония на времето

    3 0 Отговор
    Е, преди да представи пилота за кандидат президент от партия БСП, се консултира с Решетников и стана авторка на термина "мутра" и "завладяна държава". Сега нейните клакьори се присламчват към власт имащия и със същия хъс хейтят по нея.

    14:34 28.06.2026

  • 38 Госあ

    6 2 Отговор
    Абе селяци, Гърция като влезе в еврозоната фалира ! Гърция ! А вие селяни, как я мислите за опосканата България от разни техноимпексови, бацета и шишита и сини скакалци ! М ? Как я мислите, колко да е дефицита ?

    14:37 28.06.2026

  • 39 1678

    2 0 Отговор
    Нямам думи ,разбира се че по сектори ,ето затова бг е в такова състояние

    14:39 28.06.2026

  • 40 Констатация

    6 1 Отговор
    "Мадам Н.", ние сме най-бедната държава в ЕС и шъ ставаме още по-бедни, причините са комплексни и не са от вчера..., Ся, ни обясни, как държава без Икономика - Промишленност, Производство,Сел. стопанство, Инвестиции..., може да повиши жизненя стандарт на населението си??? Откъде ще дойдат пари в Хазната??? То, само с Данъци Такси, Акцизи и Услуги - Хазна не се пълни!

    14:47 28.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Айше

    3 1 Отговор
    Ма како, коя ги крои тия минимални заплати?
    Да си тегли един тегел през пръстите, че и без тъпите си идеи е несгодна.
    Общо взетото накрая да не се окаже недостатъчно за мизериите причинени от "управляващите".

    14:49 28.06.2026

  • 44 Нинова , сега хак ли ти е ?

    6 1 Отговор
    Радко си разиграва кончето , а ти му сърбаш попарата........

    14:50 28.06.2026

  • 45 Нинова

    3 1 Отговор
    Нинова.... Едни калпазани излязоха тия, от беля, на беля ходят.

    14:54 28.06.2026

  • 46 Доказано

    2 0 Отговор
    Ефремовата Ана е ,,пи-ар -ката" на
    ...,,НЕПОКОРНАТА" ,която винаги се появява през почивните дни...

    15:01 28.06.2026

  • 47 ужас

    6 1 Отговор
    Госпожо Лъжа, госпожо Импексова, госпожа Нито-1-патрон, засрамете се. 30 г бяхте в голямата политика, ясна си като прочетен вестник, втръсна ни от теб.

    15:02 28.06.2026

  • 48 Тома

    4 1 Отговор
    Като гледам бедните българи пътуват с часове до гръцките плажове

    15:03 28.06.2026

  • 49 Факт

    5 2 Отговор
    На запад е така,всеки сектор си има минимална заплата,

    15:03 28.06.2026

  • 50 Грешиш

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Партията не можа да и стане ,,собствена".
    ,,Техноимпекса" само успя да приватизира Дорианке :)))

    15:05 28.06.2026

  • 51 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Да се плаща пътен данък на автомобила и същевременно да ти налагат за купиш винетка за движение по същите пътища,за които вече си платил веднъж.
    Фашистка държава

    15:05 28.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всичко трябва да се":

    дай пример на държави, които спазват твоите принципи. Това са най бедните държави, те имат най малки заеми. Даже има 1 държава, която има 0 долари заеми , а вътрешният ѝ продукт е 180 долара на глава. САЩ имат дълг в долари 1 000 000 000 000.

    15:08 28.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Радев да отива в ЕЦБ и да подписва анекс

    2 2 Отговор
    Евро лев едно към едно
    Ние не сме европейци делени на две
    Това го пише и в евангелието
    работниците на лозето наети в началото на деня ще възроптаят срещу стопанина защото наетите в края на деня ще получат едно и също възнаграждение

    15:12 28.06.2026

  • 56 Радев да вдига данъка на 30% и

    1 1 Отговор
    Преди края на мандата колкото издържи да върне плоския данък от 10%

    15:17 28.06.2026

  • 57 Уффф

    0 0 Отговор
    Кой лобираше за Сара Суейдън?
    Искам да знам какъв е дизайна на текстила, преди да се вземат такива важни решения.
    Иначе Сарето може да си делене задника на парчета и да си го ползва така, общо взето.
    Не стига, че с мой дизайн за дребни пари, спечели Златната игла, Ами няма да й търпя прищевките!
    Да си шибне Аалия където си иска и да си гледа работа и да не занимава цялата държава със себе си и "творчеството" си.

    15:18 28.06.2026

  • 58 Някой

    1 2 Отговор
    Всички критики на Нинова са основателни с изключение на кретиката за вдигането на осигурителния праг.

    Като се вдига осигурителния праг се вдигат данъците на по-богатата част от българите, а не на бедните българи. Това обаче е нищо за калинките, директори на болници, ректори на университети, които са със заплати по 14000 евро, по 25000 евро, че и повече.

    Справедливият данък доход е прогресивният с необлагаем минимум.
    Няма "леви", няма "десни", всичси подръжници на плостия данък са алчни робовладелци.

    Асен Василев докато продължава да поддържа плоския данък, няма как да прескочи 15%-20% на избори за парламент.

    Просто нормалните хора у нас не гласуват, защото от всички партии им се предлагат ненормални данъчни и социални полити. Дори за мен обещанията на бесепарчето Зарков за прогресивен данък и по-ниски ДДС ставки за,основни храни и лещарства са изборна лъжа. Зарков не е направил сметки как ще напълни бюджета на държавата при еди какъв си необрагаем минимум, еди какви си данъчни ставки, еди какво си ДДС.

    15:20 28.06.2026

  • 59 Лично мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всичко трябва да се":

    Сарийски е рубла...джийски деб...ил.

    15:22 28.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Корморан

    0 0 Отговор
    И таз се тунингова ейй пари нямали..

    15:37 28.06.2026

  • 62 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Има ли смисъл да ти се опонира, като бърсаLCATA е в кунките ти ???

    15:42 28.06.2026

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