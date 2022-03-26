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Лео Бианки готвил за Роби Уилямс

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Лео Бианки готвил за Роби Уилямс

  • лео бианки-
  • роби уилямс-
  • готвил

Италианецът се похвали, че е готвил на тази световна звезда

Лео Бианки готвил за Роби Уилямс - 1
Милена Трачева Милена Трачева Автор във Fakti.bg

Готвачът Леонардо Бианки се похвали, че е готвил на световната звезда Роби Уилямс. Остава загадъчен въпросът дали пък певецът не е бил в България или просто Бианки се отзовол на нечия покана:

Имах удоволствието да бъда личен готвач на Роби Уилямс за два невероятни дни! Основното му меню е азиатско и ориенталско, много бобови растения и зеленчуци и бяла риба, без захари, без глутен и безглутенова пълнозърнеста паста! Много придирчив към храната! Слънчев човек, беше много мил и учтив с мен!

Имах спомен, че той беше луд човек, но вместо това го видях да пуска facetime видео за сина си, на което, сочейки към мен, казва: "Това е моят личен готвач" - това ме направи щастлив!

В заключение благодаря на Solent Film и неговия професионален персонал, че ми дадоха възможност да готвя за артист от този калибър и за доверието в моя професионализъм. Благодаря на многобройния персонал на RW, за тяхната доброта към мен!"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 добре

    5 1 Отговор
    че роби не е ял че иначе бианки да е ял як бой

    14:06 26.03.2022

  • 2 ddddd

    3 1 Отговор
    Плющят ли се двамцата

    14:14 26.03.2022

  • 3 Естествено

    5 1 Отговор
    че основното му меню ще е ориенталско - жена му е туркиня !

    14:17 26.03.2022

  • 4 Тъп жабар

    3 1 Отговор
    Пращайте го да готви в Украйна че вече ни писна да го гледаме и да му слушаме разваления български.

    14:19 26.03.2022

  • 5 Qwerty

    2 1 Отговор
    Бако Роби не беше ли певец, или викате и певците са артисти? Ама артистите, певци ли са, а?

    14:25 26.03.2022

  • 6 vasik atanasova

    3 0 Отговор
    мъжка любов

    14:27 26.03.2022

  • 7 АМАН

    1 0 Отговор
    КОШМАРНА ТЪПОТИЯ.

    14:36 26.03.2022

  • 8 ДА ИЗМЕТЕМ крадливата пасмина ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Сигурно му е пял и на микрофона...

    14:38 26.03.2022