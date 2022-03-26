Лео Бианки готвил за Роби Уилямс

Готвачът Леонардо Бианки се похвали, че е готвил на световната звезда Роби Уилямс. Остава загадъчен въпросът дали пък певецът не е бил в България или просто Бианки се отзовол на нечия покана:
Имах удоволствието да бъда личен готвач на Роби Уилямс за два невероятни дни! Основното му меню е азиатско и ориенталско, много бобови растения и зеленчуци и бяла риба, без захари, без глутен и безглутенова пълнозърнеста паста! Много придирчив към храната! Слънчев човек, беше много мил и учтив с мен!
Имах спомен, че той беше луд човек, но вместо това го видях да пуска facetime видео за сина си, на което, сочейки към мен, казва: "Това е моят личен готвач" - това ме направи щастлив!
В заключение благодаря на Solent Film и неговия професионален персонал, че ми дадоха възможност да готвя за артист от този калибър и за доверието в моя професионализъм. Благодаря на многобройния персонал на RW, за тяхната доброта към мен!"
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1 добре
14:06 26.03.2022
2 ddddd
14:14 26.03.2022
3 Естествено
14:17 26.03.2022
4 Тъп жабар
14:19 26.03.2022
5 Qwerty
14:25 26.03.2022
6 vasik atanasova
14:27 26.03.2022
7 АМАН
14:36 26.03.2022
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14:38 26.03.2022