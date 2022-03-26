Лео Бианки готвил за Роби Уилямс

Готвачът Леонардо Бианки се похвали, че е готвил на световната звезда Роби Уилямс. Остава загадъчен въпросът дали пък певецът не е бил в България или просто Бианки се отзовол на нечия покана:

Имах удоволствието да бъда личен готвач на Роби Уилямс за два невероятни дни! Основното му меню е азиатско и ориенталско, много бобови растения и зеленчуци и бяла риба, без захари, без глутен и безглутенова пълнозърнеста паста! Много придирчив към храната! Слънчев човек, беше много мил и учтив с мен!

Имах спомен, че той беше луд човек, но вместо това го видях да пуска facetime видео за сина си, на което, сочейки към мен, казва: "Това е моят личен готвач" - това ме направи щастлив!

В заключение благодаря на Solent Film и неговия професионален персонал, че ми дадоха възможност да готвя за артист от този калибър и за доверието в моя професионализъм. Благодаря на многобройния персонал на RW, за тяхната доброта към мен!"