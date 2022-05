След шест години с пенис на ръката си, британец сега празнува преместването на члена си на първоначалното му място

Малкълм Макдоналд загубил пениса си поради инфекция на кръвта и му направили нов на ръката, като дори го удължили с 2 инча.

Сега, когато лекарите са преместили пениса на първоначалното му място, британецът разказа, че се чувства „отново като истински мъж“ в нов документален филм, описващ пътуването до изкуствения му член, пише New York Post.

My penis fell off but it regrew on my arm — now I'm a real man again https://t.co/qE1HQJ6Rgg pic.twitter.com/omi79nz75f