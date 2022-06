Тейлър Суифт иска да режисира филм

Тейлър Суифт има планове да напише и режисира свой собствен пълнометражен филм, след като направи късометражния си "All Too Well".

32-годишната певица направи крачка напред към режисурата след направата на собствените си музикални клипове, за да създаде "All Too Well: The Short Film" - 13-минутна промоция на удължената версия на едноименната ѝ песен, в която участват Сади Синк и Дилън О'Брайън - и сега иска да продължи кариерата си на режисьор, съобщи БГНЕС.

Тя каза: "Би било фантастично да напиша и режисирам пълнометражен филм. Не виждам нещо по-голямо освен по отношение на мащаба. Харесваше ми да правя филм, който беше толкова интимен, с относително малък екип, просто една наистина солидна група от хора, на които имах доверие".

По време на прожекцията на късометражния си филм в Ню Йорк в рамките на фестивала "Трайбека" изпълнителката на хита "Love Story" размишлява пред сп. „Вог” за пътя си от "авторската ѝ намеса" в музикалните ѝ клипове до режисирането на промоцията на "The Man" за 2019 г.

След като написва обработката за "The Man", тя се опитва да наеме жена режисьор, но никой от познатите ѝ не е свободен, затова търси съвет от Лана Уилсън, която по това време режисира документалния си филм "Miss Americana", и сама поема ръководството на видеото.

Тейлър Суифт споделя: "След като започнах да режисирам музикални клипове, не исках да спра да го правя". Въпреки това Тейлър признава, че все още е изпълнена със съмнения относно режисьорските си възможности.