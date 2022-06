Марая Кери влиза в Залата на славата

Това издание на Залата, което отличава композиторите, стоящи зад най-незабравимите хитове на поп културата, се подготвяше с години, след като 51-вото годишно издание, първоначално предвидено за 2020 г., беше отложено поради пандемията от Covid-19.

Истинска награда за индустрията и за това кой кой е в музиката, галата на Залата на славата на авторите на песни се отказа от телевизионно излъчване в полза на празнична вечеря и интимен концерт. Но дори и без излъчване, балната зала в Манхатън сияеше от звездна сила, не на последно място благодарение на Кери, която се разходи по сцената в блестяща, обгръщаща извивките рокля, докато приемаше престижното отличие.

Кери - чийто талант за писане на песни отдавна е засенчен от широкия ѝ вокален диапазон и имиджа ѝ на поп звезда - се отнесе сериозно към своите колеги и към авторите на песни като цяло, наричайки ги "невъзпети герои".

Звуча смесица от хитове на родената в Лонг Айлънд певица, сред които "Fantasy", "One Sweet Day" и, разбира се, "All I Want For Christmas Is You".

Lil Nas X получи специално отличие за талантливи млади автори на песни в нощта, в която беше отбелязан и авторският талант на Рик Науелс, автор на мегахита "Summertime Sadness" на Лана Дел Рей, както и на "Heaven Is a Place On Earth" и "Circle in the Sand" на Белинда Карлайл.

Тазгодишната галавечер се провежда в момент, когато често пренебрегваната страна на музикалния бизнес, свързана с писането на песни и издаването им, преживява бурен успех, а каталозите се разглеждат като желани активи за инвеститорите, пише БГНЕС.

Джоди Герсън, председател и главен изпълнителен директор на Universal Music Publishing, която през последните години придоби каталози, включително на Нийл Даймънд и Стинг, прие наградата за издателска дейност и похвали авторите на песни, които правят работата ѝ възможна.

А Пол Уилямс - легендата в писането на песни, който стои зад хитове като "Rainy Days and Mondays" на „The Carpenters“, както и класиката на Muppet "Rainbow Connection" - приветства способността на писането на песни да свързва.

"Хората реагират на това, което създаваме, и това е най-голямата награда от всички", каза той, приемайки най-високото отличие на вечерта - своеобразна награда за цялостно творчество за вече въведените автори на песни. "Чувстваме се малко по-малко сами в този свят, докато споделяме куп уязвимости, мечти и съмнения в себе си."

Уилямс недвусмислено подчерта важността на колегите си текстописци: "Боже мой, никога не сме имали по-голяма нужда от вашите песни, отколкото сега."