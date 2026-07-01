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Памела Андерсън навърши 59 г.

Памела Андерсън навърши 59 г.

1 Юли, 2026 11:43 7 750 15

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  • блондинка

Жената, за която мечтаят няколко поколения мъже, изглежда все така зашеметяващо

Памела Андерсън навърши 59 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-желаните актриси - блян на хиляди мъже по цял свят, направила име със сериала "Спасители на плажа" - Памела Андерсън, празнува своя 59-и рожден ден. С нея със сигурност празнуват и голяма част от мъжката аудитория, няколко поколения, които са фантазирали и заспивали с формите на русокосата изкусителка. Всъщност тя е брюнетка, макар никога да не е показвала естественият цвят на косата си, отбелязва Флагман.

Със сигурност нейни плакати е имало по стените на тийнейджърите преди години, както и в шофьорските кабини на тираджиите, но това е друга тема. И на възраст почти на 60 г. Андерсън все още излъчва зашемeтяваща красота и сексапил.

Дебютът ѝ в сериозното кино е именно в американския сериал "Спасители на плажа" и години наред тя запазва образа си на секссимвол.

Канадската актриса е родена на 1 юли 1967г. и е първото родено бебе в деня на стогодишнината на Канада и така става "бебе на стогодишнината". Памела Денис Андерсън проплаква в Лейдисмит, Британска Колумбия, но тя има още финландски и шведски корени, което си личи и от визията ѝ.

Памела обича спорта, тренира волейбол - но това е в училище, доста преди да започне да се подвизава във филмите за възрастни. След като завършва гимназия, тя започва работа като фитнес инструктор.

Трайна травма и отпечатък в живота и остава фактът, че е жертва на сексуален тормоз. И то още като дете, като самата тя признава това едва през 2014 г. Друг любопитен щрих от живота на Андерсън е, че по време на футболен мач е забелязана от пивоварна компания, която наема Андерсън за кратко като говорител и така придобива по-широка популярност в Канада.

През 1989 година за първи път позира за корицата на "Playboy".

Става една от любимките на фотографи и мъже, именно затова няма друг модел, която да има повече корици на списанието за 22-годишната си кариера.

GQ, Vogue, Elle, Stuff, Rolling Stone са някои от списанията, на чиито корици също е била неведнъж през годините. Освен в "Спасители на плажа", тя участва в още един сериал - "ВИП", както и във филмите "Бодлива тел", "От руса по руса", "Страшен филм 3", където има роли.

Получава "Златна малинка" за най-лоша нова звезда във филма "Бодлива тел", а около 24 са филмите, в които е участвала до момента. Около 40 са появите ѝ в сериали и различни телевизионни и риалити предавания.

VIP Brother България - в четвърти сезон на това риалити предаване се появява като гост за няколко дни. Виден активист на движението за права на животните е и провежда кампании, осъждащи търговската промишленост на кожи и насърчаване на веганството чрез организацията за правата на животните "People for the Ethical Treatment of Animals". Вегетарианец е и се гордее с това. 55-годишната актриса и модел твърди, че консумацията на месо и животински продукти вреди на секса.

„Холестеролът в месото, яйцата и млечните продукти причинява втвърдяване на артериите. Той забавя притока на кръв към всички органи на тялото, а не само към сърцето. Можете да подобрите цялостното си здраве и издръжливостта в леглото, като станете веган. Здравото тяло е секси и яденето на месо не помага на здравето, а на развитието на еректилна дисфункция.“

„Самата аз съм веган, така че прекрасно знам колко добри любовници са веганите. Убедена съм в думите си. Във всеки случай винаги ми е весело в тази сфера, ако разбирате какво имам предвид,“ заяви Памела Андерсън. Пищната красавица на 90-те се придържа към растителна диета почти 30 години. Освен това тя е против използването на естествена кожа в модната индустрия.

Памела Андерсън има пет брака зад гърба си - съответно с Томи Лий, Кид Рок, два пъти с Рик Саломон и с Джон Питърс, и има две деца.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаглей

    33 4 Отговор
    Памела обича плющенето

    11:17 02.07.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Той

    23 12 Отговор
    Велик боклук.

    Коментиран от #13

    11:20 02.07.2022

  • 5 глоги

    8 9 Отговор
    ВидНА активистКА на движението за права на животните, ВегетарианКА е и се гордее с това. 55-годишната актриса и моделКА твърди, че консумацията на месо и животински продукти вреди на секса.

    11:28 02.07.2022

  • 6 щурецъ

    17 7 Отговор
    Големи титки,напращели като лебеници!

    11:29 02.07.2022

  • 7 ученичка

    11 5 Отговор
    Брюнетка е била,като ученичка Памела,после се е изрусила.

    11:30 02.07.2022

  • 8 яловатa коврааа

    20 12 Отговор
    преди 30 годни дъртата бpaнтия ставаше за оргии ама после и рекламата не помага

    12:01 02.07.2022

  • 9 Гост

    13 7 Отговор
    Като млада изглежда доста по различно. Сега яко силикон и пластични промени. А за талант няма да говоря няма такъв .

    19:52 02.07.2022

  • 10 Мич Бюканън

    2 1 Отговор
    Скоро ще взима пенсия жената

    11:49 01.07.2026

  • 11 Дзак

    6 0 Отговор
    Колко мъка буди в гейгрупата от факти.бг!

    11:51 01.07.2026

  • 12 Един мъж

    3 0 Отговор
    Уврещяхте орталъка, че била лека жена! Но аз ще кажа друго - никога не съм доловил в нея да е лош човек! И ако не съм сбъркал, това въобще не е маловажно!

    12:00 01.07.2026

  • 13 маа ти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Той":

    лий?

    12:09 01.07.2026

  • 14 КАТО В ПЕСЕНТА

    0 0 Отговор
    Бабушка трансформер.

    12:30 01.07.2026

  • 15 Това е

    0 0 Отговор
    Тръба от класа

    12:46 01.07.2026