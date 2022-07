Рап легендата Еминем събира най-големите си хитове в Curtain Call 2

Един от най-уважаваните рапъри, продуценти и артисти – Еминем обяви премиерната дата на предстоящия си втори албум с големи хитове - Curtain Call 2.

Колекцията излиза на 5 август през Shady Records, Aftermath Entertainment и Interscope Records. Новината за Curtain Call 2 идва след скорошната поява на водещия сингъл в албума - “From the D 2 the LBC” с участието на легендарния Snoop Dog. Само две седмици по-късно видеото към парчето се радва на близо 30 милиона гледания в YouTube.

Curtain Call 2 обединява музика от неподражимия рап каталог на Еминем и включва хитове от студийните му колекции Recovery, The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze и Music To Be Murdered By, както и много други обичани колаборации. Като допълнение към стандартната версия на албума, рап звездата изненада феновете си с лимитиран комплект с мърчандайз и ограничен брой

подписани плочи.

Известен със своето остроумие, бързина и лирически капацитет, Еминем влиятелно затвърждава приноса си към развитието на хип-хоп и поп културата. Наскоро той бе награден със Six Diamond Awards от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка (RIAA), което го превърна в артиста с най-много златни и платинени сингли в историята. Зад гърба си има 130 милиона продадени албума и 389 милиона сингли в световен мащаб.