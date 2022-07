Амбър Хърд се оплете в съдебни дела

Американската актриса Амбър Хърд напоследък изкарва все повече време в съдебните зали вместо на снимачната площадка. В основата на битката са твърденията ѝ, че е жертва на домашно насилие от страна на бившия си съпруг Джони Деп. Холивудската звезда категорично отрича и се зае да докаже правотата си, като заведе дела за клевета във Великобритания и в САЩ, пише БТА.

Поредният епизод от съдебната сага се разигра преди дни, когато стана ясно, че Хърд (36 г.) е поискала да бъде анулирано решението на съда във Феърфакс, щата Вирджиния, от началото на юни т.г., с което тя и Деп (59 г.) бяха признати за виновни във взаимно оклеветяване.

Според присъдата актрисата трябва да плати на бившата си половинка обезщетение от 15 милиона щатски долара, но заради особености на щатското законодателство във Вирджиния реалната сума възлиза на малко над 10 милиона щатски долара. Банковата сметка на Деп пък ще намалее с два милиона щатски долара. Това е заключението на съдебните заседатели в процеса, продължил шест седмици и изкарал в публичното пространство пикантни подробности от личния живот на разпадналото се звездно семейство. Актрисата обяви намерение да обжалва.

Защитата на Амбър Хърд, която призна, че не може да плати дължимата сума, настоява за нов процес заради установен проблем с един от заседателите. Искът за анулиране на първоначалното решение и насрочването на ново дело обаче бе отхвърлен от съдия.

Повече от две години актрисата, участвала във фентъзи продукцията "Аквамен", обикаля съдебни зали на два континента - в Европа и в Северна Америка, след като се обяви за жертва на домашно насилие.

Двойката преживя шумен развод в началото на 2017 г., след брак, продължил едва 15 месеца. След семейния разрив Хърд се оплака от "години на насилие"- физическо и психическо. Твърдения, които Джони Деп нееднократно отрича, дори при явяванията си в съда настоя, че той е бил жертвата.

През 2018 г. британският таблоид The Sun нарече в своя статия холивудския актьор "бияч на жени" заради твърдения на бившата съпруга. Така Хърд се оказа и основен свидетел по време на последвалия процес във Върховния съд в Лондон. Джони Деп заведе дело за клевета срещу издателя на The Sun - "New Group The Newspapers" и главния редактор Дан Утън.

Малко сред това адвокатите на Деп внесоха съдебен иск и в САЩ, но ответничка е лично Амбър Хърд заради своя публикация във в. "Вашингтон пост". И в нея тя се представя за обществена фигура, жертва на домашно насилие - тема, на която е посветен материалът. Името на Джони Деп не се споменава, но той е на мнение, че бившата му жена косвено го клевети. Актьорът категорично отрича да я е малтретирал. Звездата от "Карибски пирати" оцени нанесените щети от тези изказвания на стойност 50 милиона щатски долара. Убедена в правотата си, Амбър Хърд депозира насрещен иск, като настоя за двойно по-голямо обезщетение - 100 милиона щатски долара.

По време на заседанията съдебните зали и в Лондон, и във Феаърфакс се превърнаха в истински театрални сцени, а присъстващите с интерес наблюдаваха изнесените представления от бившите съпрузи. Хвърляха се тежки обвинения, направени бяха признания, пророниха се сълзи, имаше гневни изблици...

Върховният съд в Лондон отхвърли иска на Деп за клевета срещу британския таблоид "Сън". Съдията прецени, че обвиненията в статията са "верни по същество" - победа, макар и косвена за Амбър Хърд. Холивудският актьор се опита да обжалва, но напразно.

Решението на американския съд обаче наклони везните в полза на Джони Деп, което накара юридическият екип на бившата му съпруга да търси начин за анулиране на решението. Този опит засега е неуспешен.

Процесите, протекли при огромен обществен интерес, повлякоха след себе си и други съдебни искове, непряко свързани с взаимоотношенията между бившите съпрузи. Застрахователна компания поиска съд в Калифорния да се произнесе дали трябва да плати обезщетения по полица на Амбър Хърд, след като тя загуби делото във Феърфакс. Сключен през 2019 г. застрахователен документ осигурява на актрисата защита от понасяне на отговорност за сума до един милион щатски долара. Компанията настоява, че няма задължения към Хърд, тъй като според разпоредба "застрахователят не носи отговорност за загуба, причинена от умишленото действие на застрахования".

Актрисата може да се изправи и пред съдебни проблеми в Австралия, където продължава започнало през 2015 г. разследване срещу нея за лъжливи показания под клетва заради незаконното внасяне в страната на домашните ѝ любимци - две кучета Пистъл и Бу. Местното законодателство изисква задължителна карантина за влизащите в страната животни, но това не е било спазено. Тогава Хърд се призна за виновна във фалшифициране на пътни документи, плати глоба от 1000 щатски долара и публично се извини за поведението си във видео, в което участва и Деп. Смяташе се, че това е било достатъчно, но разследването отново е актуално след нови данни по случая, станали известни в хода на процеса във Великобритания.

Така Амбър Хърд може да се окаже и в съдебна зала на трети континент - в Австралия. Според изданието "Мирър" тя се готви да пише мемоари, в които да разкаже цялата истина за взаимоотношенията си с Джони Деп. Актрисата, за която се твърди, че вече е сключила договор за книгата, се надява с приходите евентуално да плати обезщетението на бившия си съпруг.