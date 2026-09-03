Чарли Шийн, лошото момче на Холивуд, навърши 61 г.

Американският актьор Чарли Шийн навършва 61 години днес, 3 септември. Звездата от „Взвод“, „Уолстрийт“ и „Двама мъже и половина“ остава една от най-противоречивите фигури на Холивуд – актьор, чиято кариера премина през огромни успехи, зависимости, публични скандали и години на възстановяване.

Чарли Шийн е роден на 3 септември 1965 г. в Ню Йорк с името Карлос Ъруин Естевес. Той е син на известния актьор Мартин Шийн и Джанет Темпълтън. Брат му Емилио Естевес също изгражда успешна актьорска и режисьорска кариера, а братът Рамон и сестрата Рене също се занимават с кино.

Един от любопитните факти от ранните години на Чарли Шийн е, че още като тийнейджър снима любителски филми. Сред приятелите, с които експериментира с камерата, са бъдещите холивудски звезди Шон Пен и Роб Лоу. В училище Шийн се занимава активно и с бейзбол, но е изключен само няколко седмици преди дипломирането си заради слаби оценки и отсъствия.

Големият пробив идва през 1986 г., когато Оливър Стоун му поверява ролята на младия войник Крис Тейлър във военната драма „Взвод“ („Platoon“). Филмът се превръща в един от най-значимите в кариерата му и печели четири награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

Само година по-късно Шийн отново работи с Оливър Стоун в „Уолстрийт“. Той играе амбициозния млад брокер Бъд Фокс, попаднал под влиянието на безскрупулния финансист Гордън Геко, изигран от Майкъл Дъглас. Във филма участва и баща му Мартин Шийн.

Следват „Младите стрелци“, „Висшата лига“, „Новобранецът“, „Морски тюлени“ и други продукции, но Чарли Шийн демонстрира особен талант и към комедията. Огромна популярност му носят пародиите „Смотаняци!“ („Hot Shots!“) и „Смотаняци! 2“, а по-късно се включва и в поредицата „Страшен филм“.

В началото на новия век кариерата му се насочва все по-силно към телевизията. След участието си в „Шеметен град“ („Spin City“) през 2003 г. Чарли Шийн получава ролята, която ще го превърне в телевизионен феномен – тази на Чарли Харпър в „Двама мъже и половина“.

Персонажът до голяма степен използва публичния образ на самия актьор – богат ерген с хаотичен любовен живот, слабост към алкохола и саркастично чувство за хумор. Сериалът се превръща в огромен международен хит, а Шийн достига върха на телевизионната индустрия. В осмия сезон възнаграждението му достига около 1,8 млн. долара на епизод, което го превръща в най-високоплатения мъж актьор в телевизията по това време.

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Зад огромния успех обаче се развива тежка лична криза. Зависимостите на актьора, проблемите със закона и бурният му личен живот години наред са водеща тема за американските таблоиди. През 2011 г. конфликтът му със създателя на „Двама мъже и половина“ Чък Лори достига точка, след която договорът на Шийн е прекратен.

Следват едни от най-хаотичните месеци в публичния живот на актьора. Именно тогава неговите изказвания за „tiger blood“ и прословутото „Winning!“ се превръщат в част от попкултурата и в интернет феномен. Години по-късно Шийн започва да говори за този период далеч по-критично.

През 2015 г. актьорът публично разкрива, че е HIV-позитивен. След още няколко трудни години настъпва голямата промяна – в края на 2017 г. той спира употребата на алкохол и наркотици. През последните години Чарли Шийн многократно говори за трезвеността като за решаваща промяна в живота си.

Чарли Шийн разказа собствената си версия

Една от най-важните новости около актьора през последната година е решението му сам да разкаже историята за възхода и падението си.

През септември 2025 г. излезе автобиографията му „The Book of Sheen: A Memoir“. В книгата актьорът се връща към детството си в Холивуд, ранните филмови роли, славата след „Взвод“ и „Уолстрийт“, годините в „Двама мъже и половина“, зависимостите и отношенията със семейството си.

Почти едновременно с мемоарите беше представен и документалният проект на Netflix „aka Charlie Sheen“. Двусерийната продукция на режисьора Андрю Рензи проследява както върховете в кариерата му, така и годините, през които поведението му практически засенчва актьорската му работа. В проекта участват хора от най-близкото му обкръжение и колеги, сред които Денис Ричардс, Джон Крайър, Шон Пен, Брук Мюлер и брат му Рамон Естевес.

През май 2026 г. самият Шийн заяви пред Netflix, че вече е осем години трезвен. Актьорът признава, че погледът назад към собствената му история му е помогнал да осмисли периодите на саморазрушително поведение по начин, по който не е могъл в разгара на славата си.

Днес Чарли Шийн изглежда далеч от образа, който го превърна в постоянен герой на таблоидите преди 15 години. Той води значително по-затворен живот и рядко се появява в големи холивудски продукции. Но интересът към историята му не е изчезнал – мемоарите и документалният филм показаха, че публиката все още помни както Чарли Харпър, така и талантливия млад актьор от „Взвод“ и „Уолстрийт“.

На 61 години Чарли Шийн вече говори за миналото си не като за поредица от скандали, които трябва да защитава, а като за история, чиито последствия е принуден да приеме. А зад сензационните заглавия остава една безспорна част от биографията му – в най-силните години на кариерата си той успя да бъде едновременно звезда на голямото кино и най-скъпоплатеният актьор на американската телевизия.