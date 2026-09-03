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Чарли Шийн, лошото момче на Холивуд, навърши 61 г.

Чарли Шийн, лошото момче на Холивуд, навърши 61 г.

3 Септември, 2026 12:52 9 440 17

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Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Чарли Шийн, лошото момче на Холивуд, навърши 61 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Чарли Шийн навършва 61 години днес, 3 септември. Звездата от „Взвод“, „Уолстрийт“ и „Двама мъже и половина“ остава една от най-противоречивите фигури на Холивуд – актьор, чиято кариера премина през огромни успехи, зависимости, публични скандали и години на възстановяване.

Чарли Шийн е роден на 3 септември 1965 г. в Ню Йорк с името Карлос Ъруин Естевес. Той е син на известния актьор Мартин Шийн и Джанет Темпълтън. Брат му Емилио Естевес също изгражда успешна актьорска и режисьорска кариера, а братът Рамон и сестрата Рене също се занимават с кино.

Един от любопитните факти от ранните години на Чарли Шийн е, че още като тийнейджър снима любителски филми. Сред приятелите, с които експериментира с камерата, са бъдещите холивудски звезди Шон Пен и Роб Лоу. В училище Шийн се занимава активно и с бейзбол, но е изключен само няколко седмици преди дипломирането си заради слаби оценки и отсъствия.

Големият пробив идва през 1986 г., когато Оливър Стоун му поверява ролята на младия войник Крис Тейлър във военната драма „Взвод“ („Platoon“). Филмът се превръща в един от най-значимите в кариерата му и печели четири награди „Оскар“, включително за най-добър филм.

Само година по-късно Шийн отново работи с Оливър Стоун в „Уолстрийт“. Той играе амбициозния млад брокер Бъд Фокс, попаднал под влиянието на безскрупулния финансист Гордън Геко, изигран от Майкъл Дъглас. Във филма участва и баща му Мартин Шийн.

Следват „Младите стрелци“, „Висшата лига“, „Новобранецът“, „Морски тюлени“ и други продукции, но Чарли Шийн демонстрира особен талант и към комедията. Огромна популярност му носят пародиите „Смотаняци!“ („Hot Shots!“) и „Смотаняци! 2“, а по-късно се включва и в поредицата „Страшен филм“.

В началото на новия век кариерата му се насочва все по-силно към телевизията. След участието си в „Шеметен град“ („Spin City“) през 2003 г. Чарли Шийн получава ролята, която ще го превърне в телевизионен феномен – тази на Чарли Харпър в „Двама мъже и половина“.

Персонажът до голяма степен използва публичния образ на самия актьор – богат ерген с хаотичен любовен живот, слабост към алкохола и саркастично чувство за хумор. Сериалът се превръща в огромен международен хит, а Шийн достига върха на телевизионната индустрия. В осмия сезон възнаграждението му достига около 1,8 млн. долара на епизод, което го превръща в най-високоплатения мъж актьор в телевизията по това време.

Чарли Шийн, лошото момче на Холивуд, навърши 61 г.
Снимкa: Shutterstock

Зад огромния успех обаче се развива тежка лична криза. Зависимостите на актьора, проблемите със закона и бурният му личен живот години наред са водеща тема за американските таблоиди. През 2011 г. конфликтът му със създателя на „Двама мъже и половина“ Чък Лори достига точка, след която договорът на Шийн е прекратен.

Следват едни от най-хаотичните месеци в публичния живот на актьора. Именно тогава неговите изказвания за „tiger blood“ и прословутото „Winning!“ се превръщат в част от попкултурата и в интернет феномен. Години по-късно Шийн започва да говори за този период далеч по-критично.

През 2015 г. актьорът публично разкрива, че е HIV-позитивен. След още няколко трудни години настъпва голямата промяна – в края на 2017 г. той спира употребата на алкохол и наркотици. През последните години Чарли Шийн многократно говори за трезвеността като за решаваща промяна в живота си.

Чарли Шийн разказа собствената си версия

Една от най-важните новости около актьора през последната година е решението му сам да разкаже историята за възхода и падението си.

През септември 2025 г. излезе автобиографията му „The Book of Sheen: A Memoir“. В книгата актьорът се връща към детството си в Холивуд, ранните филмови роли, славата след „Взвод“ и „Уолстрийт“, годините в „Двама мъже и половина“, зависимостите и отношенията със семейството си.

Почти едновременно с мемоарите беше представен и документалният проект на Netflix „aka Charlie Sheen“. Двусерийната продукция на режисьора Андрю Рензи проследява както върховете в кариерата му, така и годините, през които поведението му практически засенчва актьорската му работа. В проекта участват хора от най-близкото му обкръжение и колеги, сред които Денис Ричардс, Джон Крайър, Шон Пен, Брук Мюлер и брат му Рамон Естевес.

През май 2026 г. самият Шийн заяви пред Netflix, че вече е осем години трезвен. Актьорът признава, че погледът назад към собствената му история му е помогнал да осмисли периодите на саморазрушително поведение по начин, по който не е могъл в разгара на славата си.

Днес Чарли Шийн изглежда далеч от образа, който го превърна в постоянен герой на таблоидите преди 15 години. Той води значително по-затворен живот и рядко се появява в големи холивудски продукции. Но интересът към историята му не е изчезнал – мемоарите и документалният филм показаха, че публиката все още помни както Чарли Харпър, така и талантливия млад актьор от „Взвод“ и „Уолстрийт“.

На 61 години Чарли Шийн вече говори за миналото си не като за поредица от скандали, които трябва да защитава, а като за история, чиито последствия е принуден да приеме. А зад сензационните заглавия остава една безспорна част от биографията му – в най-силните години на кариерата си той успя да бъде едновременно звезда на голямото кино и най-скъпоплатеният актьор на американската телевизия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ауди

    86 1 Отговор
    Велик

    09:19 03.09.2022

  • 3 завод

    91 1 Отговор
    Да е жив и здрав пича!

    09:19 03.09.2022

  • 4 Иво

    38 16 Отговор
    Велик актьор но като човек е пълен провал.Освен,че е наркозависим успя да лепне и СПИН.

    09:22 03.09.2022

  • 5 Ром Бакарди

    10 18 Отговор
    Сабота е, ден за айляк. Сига докат шорам кайвету и зяпам ко става вав варненското езеру щот от имението ми са скива целиа залив и утвъд чак ду бургаскиа залив, и даже- до Сузопул - кроя плануве за деня. Че ша са ходи за риба-то ясно. Паламуд чирнокоп....кот застани. А утносно статиата, ко да кажа: чичу Чарли е баш тарикат, кефи ма! Тоз и онзи другиа-Джонката Деп, са най виликити ауктьори на планетата. Туй наркутици, аукохоли, мадами.....ей тъй са живей!

    09:22 03.09.2022

  • 6 щурецъ

    14 3 Отговор
    Роден е като Карлос Ъруин Естевес, но той е по-познат със своя псевдоним Чарли Шийн.

    09:24 03.09.2022

  • 7 Мата Космата

    20 4 Отговор
    Мда Карлос Естевес е добър актьор

    09:31 03.09.2022

  • 8 Джери

    25 2 Отговор
    Много е смешен в "Смотаняци"!

    09:34 03.09.2022

  • 9 Реалиста

    55 2 Отговор
    изглежда по дърт, ама това е от начина му на живот, иначе "Двама Мъже и 1/2" ми е любим сериал !!

    09:43 03.09.2022

  • 10 Уса

    20 3 Отговор
    Преди 2 години го бяха погребали после възкръсна.Идиокрацията не прощава

    10:01 03.09.2022

  • 11 дъртия коцкар е железен вееееееееееее

    42 1 Отговор
    изкара спина на крака

    Коментиран от #13, #15

    10:20 03.09.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сега ще гасне

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "дъртия коцкар е железен вееееееееееее":

    На бавен огън, може би...!

    11:19 03.09.2022

  • 14 Айшету

    3 3 Отговор
    Майка, по млад си от мене,,, много ми харесва, като казват дъртите от махалата, на всички,, майка, бравос, колко са,, добри,,.....,, обсебваши,, и,, мислещи,,,, сериозно за себе,,.... чичо Чарли...!

    11:22 03.09.2022

  • 15 Фенка

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "дъртия коцкар е железен вееееееееееее":

    хаха, абе бая беше посърнал и окумил, ама в Мексико го закърпиха !

    12:10 03.09.2022

  • 16 Баро

    18 2 Отговор
    ЧАРЛИ УНИКАЛЕН

    13:17 03.09.2022

  • 17 Факт

    9 0 Отговор
    Без него, Двама мъже и половина просто увяхна.

    12:55 03.09.2026