Луксозен ресторант търси човек, който да храни клиентите с грозде

Луксозен ресторант в Лондон вече е първият в града, който наема служител, който да храни клиентите с пищни гроздови зърна директно в отворените им уста, връщайки гостите обратно към славните дни на древен Рим и Гърция.

След като направи реклама на цяла страница в британския Sunday Times на 2 октомври, Bacchanalia — скоро отварящ луксозен гръцки и италиански ресторант в Мейфеър — бързо запълни единствената по рода си позиция с взискателни критерии, според Indy100.

Работникът на необичайната позиция трябва да има не само „великолепни ръце“, но и „основно владеене на гръцки и латински“, според обявата за работа.

„Бонусите включват редовен маникюр и най-добрата храна и вино“ , похвалиха се от компанията майка на ресторанта Caprice Holdings.

Richard Caring is hiring for a grape feeder at his new Mayfair restaurant, Bacchanalia. pic.twitter.com/d0IR6PKz9a