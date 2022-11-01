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Известен порно актьор посочи грешките на мъжете в секса

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Известен порно актьор посочи грешките на мъжете в секса

  • порно актьор-
  • джони синс-
  • johnny sins-
  • секс

Джони Синс добре познава жените и това, което не им харесва в секса

Известен порно актьор посочи грешките на мъжете в секса - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кой не знае Джони Синс, кой не е чувал за него? Доставчик на пица, водопроводчик, пожарникар, полицай, космонавт! Едва ли има друг порно актьор, който да е съвместявал в едно толкова много професии, пише каналът Vbox7.

След стотици филми, в които се снима, за порно актьора може да се каже, че има опит. Но това не е всичко. Въпреки работата и ролите си, той добре познава жените и това, което не им харесва в секса.

Къде бъркат обикновените мъже в спалнята?

По думите на Синс главният проблем е, че мъжете са доста егоистични.

"Много мъже просто искат на тях да им е хубаво и въобще не се интересуват какво се случва с партньорката им", твърди той.

А по думите му трябва да се прави именно обратното.

"Трябва да даваш повече на партньора си, така и на теб ще ти е хубаво", твърди легендата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечтател

    10 6 Отговор
    Имам мечта! Тази вечер Козлодуй да е пукнал! Да се отърве България от един телкаджия който цял живот живее на гърба на народа! Който казва че е в неравностойно положение но иска равностойно обслужване! А ние не сме виновни че родителите му не са го удавили когато са видели че е дефектен

    Коментиран от #8, #34

    00:30 01.11.2022

  • 2 Ква легенда?

    5 2 Отговор
    Тоя просто лииже като откачен! Ако трябва така да ме помни света, хвърлете ме на прасетата и никой да не ме закара!

    00:33 01.11.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пешо магарето

    2 2 Отговор
    Тоя как съм го изтървал да му туря кожена опашка?

    Коментиран от #6

    00:37 01.11.2022


  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Специалиста

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо магарето":

    Цялото копито да му го тууриш!

    00:39 01.11.2022

  • 7 Хелън НуЕво Лоредо

    3 5 Отговор
    Ето това ми е любимата креватна поза ,аз да съм третата и съблечена отдолу между краката на Маги Маникюрова Козметикова от козметичното студио версус лом ,и да я ближа с език и с навряна глава навътре в половия й орган, докато се целуват страстно над мен с нейния надарен приятел който ме разклаща по моята катеричка отдолу между краката ми 😪😉😉👅💣🏃🏃🏃🙌👅💙👨👸👩 И Честит Хелуйн скъпи Американци български

    Коментиран от #9, #11

    00:39 01.11.2022

  • 8 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мечтател":

    Имаш един минус! Реактора вече есе е уведомил че го обичаш!

    Коментиран от #28, #33

    00:40 01.11.2022

  • 9 И ето ломския джъндър е тук,!

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хелън НуЕво Лоредо":

    И в Гърция няма да идеш и жена няма да станеш и сред мъжете мъж няма да си! Боклук ще си цял жи!

    Коментиран от #13

    00:43 01.11.2022

  • 10 ГЛАРУСА

    1 3 Отговор
    Намествам и спуквам кокалите от бой на всеки един пикльо мъж ,Защото съм МЕН ХЕЙТЪР ,и съм обикновен СВАЛЯЧ ЖЕНКАР ,изпъвям сухожилията на всяка една хубавица Жена от много креватно клатене 😪😉💪💣🙌🏃😉😎👸

    Коментиран от #12

    00:44 01.11.2022

  • 11 Не си третият

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хелън НуЕво Лоредо":

    Ти си третото-нищото!

    Коментиран от #19

    00:44 01.11.2022

  • 12 Ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГЛАРУСА":

    Кажи как те хванаха циганите да си мушкаш краставици у задния двор! Уж за да порастат!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #21

    00:46 01.11.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нулевия Ангел

    2 4 Отговор
    Завиждай ми още ,в Гърция ще отида ,защото съм вече Момиче от един месец и повече ,мъж никога не съм бил ,а че съм си МЕН ХЕЙТЪР И Б....ук ЖЕНКАР то си е повече от ясно ......

    Коментиран от #22

    00:54 01.11.2022

  • 19 Нулевия Ангел

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Не си третият":

    Нищото е Пак Нещо в Бяло 😉 Благодаря ти за Комплиментите 😉

    00:56 01.11.2022

  • 20 БАН

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    Тва ще го патентоваме ,щот Урсулата пари ще дава!Трябва да се усвоят.

    00:57 01.11.2022

  • 21 Ева Лореда

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха":

    Искам да ти духам 😉💣🏃🏃🏃

    Коментиран от #23

    00:58 01.11.2022

  • 22 Първия ангел

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нулевия Ангел":

    Преди три месеца твърдеше че си станал вече момиче! Един боклук си, не може да ти се вярва! А на Омония ще ми кажат щом се появиш, и ще изчезнеш завинаги! Сскапан бооклук!

    Коментиран от #24

    01:00 01.11.2022

  • 23 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ева Лореда":

    Имам си вентилатор!

    Коментиран от #25

    01:01 01.11.2022

  • 24 Нулевия Ангел

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Първия ангел":

    И къде ще ме отвлечеш за органи ли , уплали ме смешник 😉💣💣🏃🏃🏃😁😁

    Коментиран от #26

    01:04 01.11.2022


  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Първия ангел

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нулевия Ангел":

    Ти и за органи не ставаш! Но има места където много пра ще заработил! За мен!

    01:07 01.11.2022

  • 27 Нулевата Ангелина

    1 3 Отговор
    А за мен пари аз ги изкравам като ме чукат в бисексуалните бардаци мъже и жени ....💣🏃🏃😁😁🏃🏃🏃😉😎

    Коментиран от #46

    01:11 01.11.2022

  • 28 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА постът ми е към пост 1 и към ВАС ник РАЗКРИТ СТАМАТ ГОЛЯМ СМЯХ САМОПИТАМ ХУМАТА което сте един и същ лош но се ВРЪЩА ВСИЧКО във ВРЕМЕТО

    Коментиран от #32

    01:12 01.11.2022

  • 29 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор
    господа УВАЖАВАЙТЕ си ДАМИТЕ

    01:13 01.11.2022

  • 30 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор
    БЪДЕТЕ ДОБРИ ХОРА
    ДАМИ ЛЮБОВТА към ЛЮБИМИЯ ВИ минава през СТОМАХА
    ХРАНАТА

    01:15 01.11.2022

  • 31 Слепок

    1 1 Отговор
    Тая па я е фанал сърбела. И пак грешно.

    01:19 01.11.2022

  • 32 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    И ето 62 годишния пенцинер се появи! Я кажи? Колко души в България като теб получават пенсия от деня на раждане? Добре че не си се родил в Спарта!

    Коментиран от #35

    01:20 01.11.2022

  • 33 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    ВИЕ сте лош също и пост1 но всичко се ВРЪЩА

    01:21 01.11.2022

  • 34 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мечтател":

    ВСИЧКО се ВРЪЩА

    01:22 01.11.2022

  • 35 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха":

    ти си един комплексар

    Коментиран от #37

    01:23 01.11.2022

  • 36 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за ИНФО ПОЛЕЗНАТА статия госпожа МАРИНОВА даже ПОУЧИТЕЛНА е защото МЪЖЕТЕ трябва да УВАЖАВАТ дамите ЖЕНИТЕ ПРИЯТЕЛКИТЕ СЪПРУГИТЕ аСИНОВЕТЕ трябва да УВАЖАВАТ
    МАЙКИТЕ си СЪЩОТО е и за ЖЕНИТЕ ДАМИТЕ

    01:27 01.11.2022

  • 37 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Аз още не знам дали ще получа пенсия! А ти, нищонеструващия получаваш от как си се родил, правилно ли е?

    Коментиран от #40

    01:27 01.11.2022

  • 38 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор
    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

    Коментиран от #39

    01:28 01.11.2022

  • 39 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Колкото и да будят, на теб само половината ти могат да събудят!

    Коментиран от #41

    01:29 01.11.2022

  • 40 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха":

    ИЗВИНЕТЕ ноХОРАТА се РАЖДАТ като БЕБЕТА но СЪДБИТЕ са РАЗЛИЧНИ и никой не заслужава ДА СТРАДА

    Коментиран от #42

    01:30 01.11.2022

  • 41 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Запознат":

    БЛАГОДАРЯ

    01:32 01.11.2022

  • 42 Ти ли?

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Още от бебе си дефектен! Каква съдба очакваш, освен да тежиш на Родината?

    Коментиран от #45

    01:33 01.11.2022

  • 43 ЖИВКО

    2 3 Отговор
    ВРЕМЕ ми е да имам СЪПРУГА някои ХОРА ме мразят защото са ЖЕЛАЯ да имам РАБОТА

    Коментиран от #44

    01:34 01.11.2022

  • 44 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "ЖИВКО":

    Кои хора?

    01:34 01.11.2022

  • 45 СОФИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ти ли?":

    КОЙ сте ВИЕ да решавате СЪДБАТА на ХОРАТА МОЛЯ

    Коментиран от #48

    01:35 01.11.2022

  • 46 МАФИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Нулевата Ангелина":

    МЕЧТИ

    01:37 01.11.2022

  • 47 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор
    ЯЖ МОЛИ се ОБИЧАЙ

    01:38 01.11.2022

  • 48 Миришеш

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "СОФИЯ":

    Козлодуй? Колкото и да сменяш никове, айпи адресите не лъжат!

    Коментиран от #50, #52, #53

    01:38 01.11.2022

  • 49 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 3 Отговор
    БЪДЕТЕ ХОРА ЧОВЕЦИ

    01:40 01.11.2022

  • 50 СОФИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Миришеш":

    А ВИЕ миришете на лошотия

    Коментиран от #51

    01:41 01.11.2022

  • 51 Не се притеснявай

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "СОФИЯ":

    Той като дойде Стамат ща упрай!

    01:46 01.11.2022

  • 52 СОФИЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Миришеш":

    ВСЕКИ може да ползва ПУБЛИЧЕН НЕТ и да ПИШЕ коментари и като си ХАКЕРЧЕ кажи по точно напиши КОЙ е ОРИГИНАЛЪТ и ДОСТАВЧИКА тогава ще ВИ ПОВЯРВАМ МОЛЯ

    Коментиран от #54

    01:47 01.11.2022

  • 53 СОФИЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Миришеш":

    защо не отговори на питанетозащото ти си рубладжия а стамат хакер от герб

    01:54 01.11.2022

  • 54 Спарта

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "СОФИЯ":

    Отчет на пенсионер? Аде върви да копаеш бе инвалид!!

    01:57 01.11.2022

  • 55 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    НАЙ нормалният СЕКС е ХЕТЕРО СЕКСУАЛНИЯ

    01:59 01.11.2022