Известен порно актьор посочи грешките на мъжете в секса

Кой не знае Джони Синс, кой не е чувал за него? Доставчик на пица, водопроводчик, пожарникар, полицай, космонавт! Едва ли има друг порно актьор, който да е съвместявал в едно толкова много професии, пише каналът Vbox7.
След стотици филми, в които се снима, за порно актьора може да се каже, че има опит. Но това не е всичко. Въпреки работата и ролите си, той добре познава жените и това, което не им харесва в секса.
Къде бъркат обикновените мъже в спалнята?
По думите на Синс главният проблем е, че мъжете са доста егоистични.
"Много мъже просто искат на тях да им е хубаво и въобще не се интересуват какво се случва с партньорката им", твърди той.
А по думите му трябва да се прави именно обратното.
"Трябва да даваш повече на партньора си, така и на теб ще ти е хубаво", твърди легендата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мечтател
Коментиран от #8, #34
00:30 01.11.2022
2 Ква легенда?
00:33 01.11.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пешо магарето
Коментиран от #6
00:37 01.11.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Специалиста
До коментар #4 от "Пешо магарето":Цялото копито да му го тууриш!
00:39 01.11.2022
7 Хелън НуЕво Лоредо
Коментиран от #9, #11
00:39 01.11.2022
8 Запознат
До коментар #1 от "Мечтател":Имаш един минус! Реактора вече есе е уведомил че го обичаш!
Коментиран от #28, #33
00:40 01.11.2022
9 И ето ломския джъндър е тук,!
До коментар #7 от "Хелън НуЕво Лоредо":И в Гърция няма да идеш и жена няма да станеш и сред мъжете мъж няма да си! Боклук ще си цял жи!
Коментиран от #13
00:43 01.11.2022
10 ГЛАРУСА
Коментиран от #12
00:44 01.11.2022
11 Не си третият
До коментар #7 от "Хелън НуЕво Лоредо":Ти си третото-нищото!
Коментиран от #19
00:44 01.11.2022
12 Ха ха ха
До коментар #10 от "ГЛАРУСА":Кажи как те хванаха циганите да си мушкаш краставици у задния двор! Уж за да порастат!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #21
00:46 01.11.2022
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нулевия Ангел
Коментиран от #22
00:54 01.11.2022
19 Нулевия Ангел
До коментар #11 от "Не си третият":Нищото е Пак Нещо в Бяло 😉 Благодаря ти за Комплиментите 😉
00:56 01.11.2022
20 БАН
До коментар #12 от "Ха ха ха":Тва ще го патентоваме ,щот Урсулата пари ще дава!Трябва да се усвоят.
00:57 01.11.2022
21 Ева Лореда
До коментар #12 от "Ха ха ха":Искам да ти духам 😉💣🏃🏃🏃
Коментиран от #23
00:58 01.11.2022
22 Първия ангел
До коментар #18 от "Нулевия Ангел":Преди три месеца твърдеше че си станал вече момиче! Един боклук си, не може да ти се вярва! А на Омония ще ми кажат щом се появиш, и ще изчезнеш завинаги! Сскапан бооклук!
Коментиран от #24
01:00 01.11.2022
23 Ха ха ха
До коментар #21 от "Ева Лореда":Имам си вентилатор!
Коментиран от #25
01:01 01.11.2022
24 Нулевия Ангел
До коментар #22 от "Първия ангел":И къде ще ме отвлечеш за органи ли , уплали ме смешник 😉💣💣🏃🏃🏃😁😁
Коментиран от #26
01:04 01.11.2022
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Първия ангел
До коментар #24 от "Нулевия Ангел":Ти и за органи не ставаш! Но има места където много пра ще заработил! За мен!
01:07 01.11.2022
27 Нулевата Ангелина
Коментиран от #46
01:11 01.11.2022
28 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "Запознат":ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА постът ми е към пост 1 и към ВАС ник РАЗКРИТ СТАМАТ ГОЛЯМ СМЯХ САМОПИТАМ ХУМАТА което сте един и същ лош но се ВРЪЩА ВСИЧКО във ВРЕМЕТО
Коментиран от #32
01:12 01.11.2022
29 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:13 01.11.2022
30 ГРАД КОЗЛОДУЙ
ДАМИ ЛЮБОВТА към ЛЮБИМИЯ ВИ минава през СТОМАХА
ХРАНАТА
01:15 01.11.2022
31 Слепок
01:19 01.11.2022
32 Ха ха ха
До коментар #28 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":И ето 62 годишния пенцинер се появи! Я кажи? Колко души в България като теб получават пенсия от деня на раждане? Добре че не си се родил в Спарта!
Коментиран от #35
01:20 01.11.2022
33 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "Запознат":ВИЕ сте лош също и пост1 но всичко се ВРЪЩА
01:21 01.11.2022
34 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "Мечтател":ВСИЧКО се ВРЪЩА
01:22 01.11.2022
35 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #32 от "Ха ха ха":ти си един комплексар
Коментиран от #37
01:23 01.11.2022
36 ГРАД КОЗЛОДУЙ
МАЙКИТЕ си СЪЩОТО е и за ЖЕНИТЕ ДАМИТЕ
01:27 01.11.2022
37 Ха ха ха
До коментар #35 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Аз още не знам дали ще получа пенсия! А ти, нищонеструващия получаваш от как си се родил, правилно ли е?
Коментиран от #40
01:27 01.11.2022
38 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #39
01:28 01.11.2022
39 Запознат
До коментар #38 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Колкото и да будят, на теб само половината ти могат да събудят!
Коментиран от #41
01:29 01.11.2022
40 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #37 от "Ха ха ха":ИЗВИНЕТЕ ноХОРАТА се РАЖДАТ като БЕБЕТА но СЪДБИТЕ са РАЗЛИЧНИ и никой не заслужава ДА СТРАДА
Коментиран от #42
01:30 01.11.2022
41 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #39 от "Запознат":БЛАГОДАРЯ
01:32 01.11.2022
42 Ти ли?
До коментар #40 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Още от бебе си дефектен! Каква съдба очакваш, освен да тежиш на Родината?
Коментиран от #45
01:33 01.11.2022
43 ЖИВКО
Коментиран от #44
01:34 01.11.2022
44 Любопитен
До коментар #43 от "ЖИВКО":Кои хора?
01:34 01.11.2022
45 СОФИЯ
До коментар #42 от "Ти ли?":КОЙ сте ВИЕ да решавате СЪДБАТА на ХОРАТА МОЛЯ
Коментиран от #48
01:35 01.11.2022
46 МАФИЯ
До коментар #27 от "Нулевата Ангелина":МЕЧТИ
01:37 01.11.2022
47 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:38 01.11.2022
48 Миришеш
До коментар #45 от "СОФИЯ":Козлодуй? Колкото и да сменяш никове, айпи адресите не лъжат!
Коментиран от #50, #52, #53
01:38 01.11.2022
49 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:40 01.11.2022
50 СОФИЯ
До коментар #48 от "Миришеш":А ВИЕ миришете на лошотия
Коментиран от #51
01:41 01.11.2022
51 Не се притеснявай
До коментар #50 от "СОФИЯ":Той като дойде Стамат ща упрай!
01:46 01.11.2022
52 СОФИЯ
До коментар #48 от "Миришеш":ВСЕКИ може да ползва ПУБЛИЧЕН НЕТ и да ПИШЕ коментари и като си ХАКЕРЧЕ кажи по точно напиши КОЙ е ОРИГИНАЛЪТ и ДОСТАВЧИКА тогава ще ВИ ПОВЯРВАМ МОЛЯ
Коментиран от #54
01:47 01.11.2022
53 СОФИЯ
До коментар #48 от "Миришеш":защо не отговори на питанетозащото ти си рубладжия а стамат хакер от герб
01:54 01.11.2022
54 Спарта
До коментар #52 от "СОФИЯ":Отчет на пенсионер? Аде върви да копаеш бе инвалид!!
01:57 01.11.2022
55 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:59 01.11.2022