Известен порно актьор посочи грешките на мъжете в секса

Кой не знае Джони Синс, кой не е чувал за него? Доставчик на пица, водопроводчик, пожарникар, полицай, космонавт! Едва ли има друг порно актьор, който да е съвместявал в едно толкова много професии, пише каналът Vbox7.

След стотици филми, в които се снима, за порно актьора може да се каже, че има опит. Но това не е всичко. Въпреки работата и ролите си, той добре познава жените и това, което не им харесва в секса.

Къде бъркат обикновените мъже в спалнята?

По думите на Синс главният проблем е, че мъжете са доста егоистични.

"Много мъже просто искат на тях да им е хубаво и въобще не се интересуват какво се случва с партньорката им", твърди той.

А по думите му трябва да се прави именно обратното.

"Трябва да даваш повече на партньора си, така и на теб ще ти е хубаво", твърди легендата.