Леонардо ди Каприо се среща с 23-годишната дъщеря на Лоренцо Ламас (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо е бил забелязан на среща с 23-годишната актриса Виктория Ламас на фона на слуховете, че е имал романс с модела Джиджи Хадид, пише БГНЕС.

48-годишният актьор, който от години е обект на шеги заради факта, че не се среща с жени над 25 години, е бил видян с Виктория във Холивуд.

Тя е дъщеря на 54-годишния актьор Лоренцо Ламас и се подчертава, че от общите снимки на двойката стана ясно, че тя е родена две години след излизането на филма на Леонардо "Титаник" през 1997 г.

Леонардо и Виктория бяха забелязани да изглеждат заедно, докато напускаха поотделно клуба "Бърдс стрийт", преди да се качат заедно в кола, докато актьорът - облечен с характерната си черна бейзболна шапка, както и със сини дънки, черно яке и тъмен пуловер с висящо отгоре златно колие - се смееше и шегуваше.

