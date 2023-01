Брад Пит и Инес де Рамон посрещнаха Нова година в Мексико

Брад Пит и Инес де Рамон посрещнаха 2023 г. в Мексико.

Двойката пристигна в Кабо Сан Лукас преди празничния уикенд и отпразнува Нова година заедно в популярната туристическа дестинация на мексиканския полуостров Баха Калифорния (Долна Калифорния).

"Те се срещат и се забавляват", казва източник пред "People". "Между тях се случва нещо хубаво. Няма стрес. Брад се наслаждава", допълва вътрешния човек.

59-годишният актьор в момента не се вижда с никого освен 32-годишната дизайнерка на бижута. "Той прекарва повече време с Инес и е много щастлив", издават още запознати.

Техният воаяж в Мексико се случва малко след рождения ден на Брад Пит през декември, когато той и Рамон честваха личния му празник заедно в Холивуд, Калифорния.

Инес има поверителен акаунт в Инстаграм, а предишният ѝ от връзката с бившия ѝ съпруг, все още е с свободен достъп.

През ноември стана ясно, че Пит и де Рамон се срещат от няколко месеца.

View this post on Instagram

За първи път бяха снимани заедно на 13 ноември заедно със Синди Крауфорд и Ранди Гербер зад кулисите на концерт на Боно в "Orpheum Theatre" в Лос Анджелис.

Носителят на "Оскар" бил хлътнал по де Рамон, която се разделила със съпруга си, звездата от "Дневниците на вампира" Пол Уесли, през 2022 г.

Де Рамон придружила Пит на афтърпартито за новия му филм "Вавилон" на 15 декември. След това източник от модната индустрия, близък до де Рамон, коментирал пред "People", че Пит "явно много си пада по нея, като се има предвид, че я доведе на премиерата си".

"Инес казва, че Брад е много сладък", продължил тогава вътрешният човек, отбелязвайки, че двойката "планира да прекара Нова година заедно".

Brad Pitt and Ines de Ramon Plan on Spending New Year's Eve Together: They're 'Happy': Sources https://t.co/rUgLynWXBa