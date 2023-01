Режисьорът Джеймс Камерън загатна, че третият филм от поредицата "Аватар" ще покаже тъмната страна на расата На'ви, която обитава планетата Пандора, пише "Варайъти".

В "Аватар" (2009) и продължението "Аватар: Природата на водата" (2022) публиката се запозна с два различни клана, горските обитатели Оматикая и водното племе Меткаина - миролюбиви На'ви, които прибягват до насилие само когато земята им е завладяна от хора, пише БТА.

Публиката обаче може скоро да разбере, че не всички На'ви са добри. Режисьорът Джеймс Камерън каза за френската медия "20 минути", че все още неозаглавеният "Аватар 3" ще представи трети клан на Пандора, който ще разкрие тъмната страна на На'ви.

‘Avatar 3‘ Will Introduce Some Evil Fire Na’vi, Hints James Cameron: ‘I Want to Show the Na’vi From Another Angle’ https://t.co/ew05dnXzxY