Откриха къде се крият лошите спомени, които водят до психични разстройства

Спомените за травматично събитие могат да се завръщат отново и отново, дълго след като моментът е отминал.

Това може да доведе до посттравматично стресово разстройство.

Знаем, че областта на мозъка, наречена хипокампус, играе централна роля във формирането на паметта. Въпреки това природата на дългосрочното съхранение на травматичен спомен остава неуловима.

В ново изследване учени от Калифорнийския университет очертаха някои от ключовите механизми, чрез които спомените за изживян ужас се консолидират.

"Ако знаем повече за повтарящите се неприятни спомени, ще бъдем по-добре оборудвани срещу тях", заявяват учените.

