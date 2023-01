Показаха първия клониран кон в Китай (ВИДЕО)

Клониран кон - първият по рода си, роден в Китай, който се очаква да открие нови възможности за сектора на конния спорт в страната, беше представен в Пекин, съобщи АФП.

Клонирането на състезателни или расови коне вече се практикува в няколко държави от началото на 2000 г., най-вече с цел генетично подобряване на видовете, пояснява БТА.

Роденият през юни миналата година от сурогатна майка Чжуан Чжуан е създаден в лабораторията "Синоджин" в Пекин с материали от Германия. Той е първият "топлокръвен" кон, роден в Китай и официално лицензиран от Китайската асоциация на конната индустрия.

Топлокръвен е официална класификация за породи леки коне с жив темперамент.

VIDEO: Cloned horse raises hopes for equestrian sports in China.



