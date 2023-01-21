Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито!

На 21 януари Църквата чества паметта на св. Максим Изповедник и на св. мъченик Неофит от Витиния, Канидий, Валериан и Акила– небесни покровители на приснопаметния патриарх Максим и на неговия наследник на патриаршеския престол - Светейшия Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.
Общия за двамата празник беше повод приживе патриарх Максим да споделя радостта от този ден и тържеството си със своя по-млад събрат – сегашния ни нинездравстващ патриарх. Името Максим има латински корени и идва от думата “maximilianus”, която в превод означава “най-великият”.
Имен ден празнуват: Агнеса, Валерия, Максим, Максимилиан
1 Перо
08:54 21.01.2023
2 Св. Мук
08:25 21.01.2024
3 Мъдрият
Статията е много кратка - и отново само по едно изречение за тези велики светци!
Нищо за останалите светци!
Всички светци, които се честват на днешния ден са:
1. Преподобния наш отец Максим Изповедник
2. Свети мъченик Неофит
3. Светите мъченици Валериан, Кандид, Евгений и Акила
4. Светата мъченица Агния дева
Нямам време да пиша повече, затова който иска - нека да прочете житията им на сайта Православен храм.
По светите им молитви: Господи дарувай ни твърдост и крепкост във вярата, и силна любов към Бога! Амин!
п.с. Честит имен ден на нашият достоен патриарх Неофит! И Бог да го изцели!
Коментиран от #6
13:23 21.01.2024
5 Абе
09:49 21.01.2025
6 Гост666
До коментар #3 от "Мъдрият":Вземи си поправи коментара .
10:16 21.01.2025
7 Татра
10:17 21.01.2025