Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито!

21 Януари, 2023 05:23, обновена 20 Януари, 2026 17:09 19 499 7

  • имен ден-
  • празник-
  • църква

Църквата чества паметта на св. Максим Изповедник и на св. мъченик Неофит 

Кой има имен ден днес, 21 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 21 януари Църквата чества паметта на св. Максим Изповедник и на св. мъченик Неофит от Витиния, Канидий, Валериан и Акила– небесни покровители на приснопаметния патриарх Максим и на неговия наследник на патриаршеския престол - Светейшия Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Общия за двамата празник беше повод приживе патриарх Максим да споделя радостта от този ден и тържеството си със своя по-млад събрат – сегашния ни нинездравстващ патриарх. Името Максим има латински корени и идва от думата “maximilianus”, която в превод означава “най-великият”.

Имен ден празнуват: Агнеса, Валерия, Максим, Максимилиан


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Перо

    11 12 Отговор
    Именника и братовчед на “Викърс”, новия МАКСИМ Соколов ще поздрави укрите с една лента от 250 патрона, на фронта!

    08:54 21.01.2023

  • 2 Св. Мук

    10 13 Отговор
    … и още Генчо, Пенчо, Атанас и аз. Но най-вече Максим, Валерия, валериан, Неофит и сульо и пульо…

    08:25 21.01.2024

  • 3 Мъдрият

    8 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит ден имениците!

    Статията е много кратка - и отново само по едно изречение за тези велики светци!
    Нищо за останалите светци!

    Всички светци, които се честват на днешния ден са:

    1. Преподобния наш отец Максим Изповедник
    2. Свети мъченик Неофит
    3. Светите мъченици Валериан, Кандид, Евгений и Акила
    4. Светата мъченица Агния дева

    Нямам време да пиша повече, затова който иска - нека да прочете житията им на сайта Православен храм.

    По светите им молитви: Господи дарувай ни твърдост и крепкост във вярата, и силна любов към Бога! Амин!


    п.с. Честит имен ден на нашият достоен патриарх Неофит! И Бог да го изцели!

    Коментиран от #6

    13:23 21.01.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    5 0 Отговор
    Убаво сте пуснали старата статия, ама вижте какво пише! Сегашния патриарх бил Неофит!?

    09:49 21.01.2025

  • 6 Гост666

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Вземи си поправи коментара .

    10:16 21.01.2025

  • 7 Татра

    5 0 Отговор
    Обновена статия и стари коментари

    10:17 21.01.2025