Кой има имен ден днес, 26 януари 2026 г. Честито!

26 Януари, 2023 05:00, обновена 26 Януари, 2026 06:57

Православната църква отбелязва деня на Преп. Ксенофонт

Кой има имен ден днес, 26 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 26 януари православната църква отбелязва деня на Преп. Ксенофонт, Мария и синовете им – празник на живота и избавлението.

Имен ден празнуват всички, които носят имената Живко, Живка и Зоя. Името Живко има славянски произход и означава "жизнен". То е израз на родителското желание детето да е живо и здраво, пише btvnovinite.bg.

Преп. Ксенофонт и съпругата му Мария изпратили синовете си Йоан и Аркадий да се учат в Бейрут. По пътя корабокрушение разделило братята. Бог утешил с чудно видение родителите, че децата им не са загинали.

В Йерусалим станала щастливата среща между двамата братя монаси и техните родители. Мария постъпила в манастир и била удостоена с дара на чудотворството.

Йоан, Аркадий и Ксенофонт станали отшелници в пустинята. Семейството било причислено от църквата в лика на светците.

Освен през януари, именият ден на Живко, Живка и производните им се чества и в първия петък след Великден. Денят се нарича Живоприемни петък, Животворни петък или Светъл петък.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 13 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ХОРАТА имащи ИМЕН ДЕН и ПРАЗНИК

    07:03 26.01.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Преп.Ксенофоб

    4 13 Отговор
    Жипко бибитков празнува.

    06:22 26.01.2024

  • 4 Ксенофонт, менофонт

    5 11 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз.
    … и сульо и пульо.

    Коментиран от #5

    06:48 26.01.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъдрият

    14 8 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    Статията е много кратка, а това е едно от най-удивителните и уникални жития, които съм чел!
    Потресаващо житие!
    Няма как тук, дори и в няколко коментара, да се предаде същността на това незабравимо житие на това свято семейство! Затова в следващият коментар ще копирам само началото на това прекрасно житие, за да попиете малко от него.

    А иначе препоръчвам на всички, които се интересуват и ги е затрогнало началото на житието - да прочетат цялото житие на сайта Православен храм!


    По молитвите на днес честваните светии: Господи Иисусе Христе Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!

    09:22 26.01.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Идва пролетта,

    7 5 Отговор
    Природата се събужда. Животът продължава, а църквата се възползва … Създава си идоли, което не е богоугодно, но те , “отците”, говорят обратното!

    06:46 26.01.2025

  • 10 Владетел

    3 1 Отговор
    Ще изпратя елизабет цветанова и ани от почивка с триста кози на балкана

    08:01 26.01.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 на баба вицървулите

    4 1 Отговор
    има имен ден всеки ден лъжлювци

    12:01 26.01.2025

  • 13 Гост666

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    И защо да посещавам сайт за религия и светци като статията е достатъчна . Сега ме мързи да чета приказки за лека нощ . Или по точно измислици за поредния измислен светец .

    12:21 26.01.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Салмонела

    6 2 Отговор
    Поредния светнат . Поредния човек направен светец.

    12:25 26.01.2025

  • 16 Има някакъв бъг в християнството

    5 3 Отговор
    Ставаш отшелник т.е. безделник и воала-светец.

    14:53 26.01.2025

  • 17 Мъдър мъдър, но не съвсем

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Ксенофонт живеел непорочно с Мария и изведнъж им се родили двама сина....е пита се тогава кой е опорочил Мария, че да зачене? Пак ли палавият свети дух?Пише ли го в житието?

    14:57 26.01.2025