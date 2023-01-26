Кой има имен ден днес, 26 януари 2026 г. Честито!

На 26 януари православната църква отбелязва деня на Преп. Ксенофонт, Мария и синовете им – празник на живота и избавлението.
Имен ден празнуват всички, които носят имената Живко, Живка и Зоя. Името Живко има славянски произход и означава "жизнен". То е израз на родителското желание детето да е живо и здраво, пише btvnovinite.bg.
Преп. Ксенофонт и съпругата му Мария изпратили синовете си Йоан и Аркадий да се учат в Бейрут. По пътя корабокрушение разделило братята. Бог утешил с чудно видение родителите, че децата им не са загинали.
В Йерусалим станала щастливата среща между двамата братя монаси и техните родители. Мария постъпила в манастир и била удостоена с дара на чудотворството.
Йоан, Аркадий и Ксенофонт станали отшелници в пустинята. Семейството било причислено от църквата в лика на светците.
Освен през януари, именият ден на Живко, Живка и производните им се чества и в първия петък след Великден. Денят се нарича Живоприемни петък, Животворни петък или Светъл петък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:03 26.01.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Преп.Ксенофоб
06:22 26.01.2024
4 Ксенофонт, менофонт
… и сульо и пульо.
Коментиран от #5
06:48 26.01.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мъдрият
Статията е много кратка, а това е едно от най-удивителните и уникални жития, които съм чел!
Потресаващо житие!
Няма как тук, дори и в няколко коментара, да се предаде същността на това незабравимо житие на това свято семейство! Затова в следващият коментар ще копирам само началото на това прекрасно житие, за да попиете малко от него.
А иначе препоръчвам на всички, които се интересуват и ги е затрогнало началото на житието - да прочетат цялото житие на сайта Православен храм!
По молитвите на днес честваните светии: Господи Иисусе Христе Сине Божий - помилуй и спаси нас! Амин!
09:22 26.01.2024
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Идва пролетта,
06:46 26.01.2025
10 Владетел
08:01 26.01.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 на баба вицървулите
12:01 26.01.2025
13 Гост666
До коментар #7 от "Мъдрият":И защо да посещавам сайт за религия и светци като статията е достатъчна . Сега ме мързи да чета приказки за лека нощ . Или по точно измислици за поредния измислен светец .
12:21 26.01.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Салмонела
12:25 26.01.2025
16 Има някакъв бъг в християнството
14:53 26.01.2025
17 Мъдър мъдър, но не съвсем
До коментар #7 от "Мъдрият":Ксенофонт живеел непорочно с Мария и изведнъж им се родили двама сина....е пита се тогава кой е опорочил Мария, че да зачене? Пак ли палавият свети дух?Пише ли го в житието?
14:57 26.01.2025