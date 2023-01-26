Кой има имен ден днес, 26 януари 2026 г. Честито!

На 26 януари православната църква отбелязва деня на Преп. Ксенофонт, Мария и синовете им – празник на живота и избавлението.

Имен ден празнуват всички, които носят имената Живко, Живка и Зоя. Името Живко има славянски произход и означава "жизнен". То е израз на родителското желание детето да е живо и здраво, пише btvnovinite.bg.

Преп. Ксенофонт и съпругата му Мария изпратили синовете си Йоан и Аркадий да се учат в Бейрут. По пътя корабокрушение разделило братята. Бог утешил с чудно видение родителите, че децата им не са загинали.

В Йерусалим станала щастливата среща между двамата братя монаси и техните родители. Мария постъпила в манастир и била удостоена с дара на чудотворството.

Йоан, Аркадий и Ксенофонт станали отшелници в пустинята. Семейството било причислено от църквата в лика на светците.

Освен през януари, именият ден на Живко, Живка и производните им се чества и в първия петък след Великден. Денят се нарича Живоприемни петък, Животворни петък или Светъл петък.