Mъж се опита да избяга от затвор, облечен като овца

Хосе Луис Калисая Диас излежава 15-годишна присъда в затвор в Сан Педро де Чончокоро. Мъжът бил заловен да имитира овца, пасяща на тревата, докато се опитвал да пробие затворническата стена и да избяга.

