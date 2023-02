"Идеална експлозия" в космоса предизвика изумление (ВИДЕО)

Астрономи наблюдаваха "идеална експлозия" - колосално и напълно сферично космическо огнено кълбо, предизвикано от сливането на две много плътни неутронни звезди, малко преди да образуват черна дупка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изследователите описаха за първи път в сп. "Нейчър" контурите на вида експлозия, наречена килонова, която възниква при сливането на неутронни звезди. Бързо разширяващото се огнено кълбо от светеща материя се разминава с техните очаквания.

Видео от сблъсъка вижте ТУК

Двете неутронни звезди с обща маса около 2,7 пъти по-голяма от тази на Слънцето, са обикаляли една около друга милиарди години, преди да се сблъскат с висока скорост и да експлодират. Това се е развило в галактика, наречена NGC 4993, на около 140-150 милиона светлинни години от Земята в посока на съзвездието Хидра. Светлина година е разстоянието, което светлината изминава за една година - 9,5 трилиона км.

