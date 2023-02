Откриха мумия в хладилна чанта в Перу (ВИДЕО)

Полицията в Перу откри мумия в хладилна чанта на доставчик, съобщава Ройтерс. Древният артефакт е открит, след като полицията е видяла група мъже да пият на улицата в град Пуно.

“She" may be a little parched and worst for wear, but despite their age difference, this man says this ancient #Peru #mummy is like a spiritual girlfriend to him. #Archaeology #archaeohistories pic.twitter.com/EIhmhlEHnu