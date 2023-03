Създадоха яйцеклетки от клетки на мъжки мишки

Изследовател от Япония оповести на голяма конференция по генетика, че е създал яйцеклетки от клетки на мъжки мишки, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Изследването, което все още е на много ранен етап, включва превръщането на мъжки полови XY хромозоми в женски XX.

Cells from two male mice have created a baby without the use of an egg from a female.

