"Короната" заформи скандал с реплика на размазаната кола от катастрофата, убила принцеса Даяна

Сериалът на Netflix “Короната“ e напът да предизвика жесток скандал във Великобритания, след като се появиха снимки от снимачната площадка на реплика на колата, в която загива принцеса Даяна. Мерцедесът е смазан до неузнаваемост, става ясно от кадрите.

Майката на Уилям и Хари загуби живота си в жестока катастрофа в Париж през 1997 г., припомня "Телеграф". Изображенията, до които „Daily Mail“ се добра, показват смачкан черен Мерцедес, който е бил забелязан на снимачната площадка на сериала. Твърди се, че превозното средство е било транспортирано тайно под брезент до Париж.

The Crown sparks new row over replica of Mercedes from Paris crash that killed Princess https://t.co/tk9dq7EbRb

През октомври продуцентите на поредицата бяха забелязани да заснемат финалните моменти от живота на Даяна, които би трябвало да бъдат показани в следващия сезона на сериала, който разказва истинската история на британското кралско семейство.

Заради огромното недоволство на Острова обаче от Netflix заявиха, че точният момент на катастрофата на Даяна няма да бъде показан. Продукцията също така се притеснява и от негативна реакция от страна на кралското семейство.

По-рано бе съобщено, че това ще е последният сезон на "Короната", което означава, че ще видим много малко от израстването на принцовете, но не е ясно все още дали драмата с Хари и Меган ще бъде отразена. Вече стана ясно, че първата среща между Кейт и Уилям ще бъде показана в сериала.

First look at Meg Bellamy and Ed McVey as Kate Middleton and Prince William on the set of ‘THE CROWN’ season 6 https://t.co/Pg9wvm6b5r