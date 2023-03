Гуинет Полтроу ще бъде изправена пред съда заради ски инцидент от 2016 г.

Актрисата Гуинет Полтроу се очаква да се яви пред американски съд заради твърдения, че е нанесла сериозни наранявания на мъж при сблъсък в ски курорт през 2016 г., след което е избягала, предадоха Асошиейтед прес и ДПА, цитирани от БТА.

Ищец по делото е пенсионерът Тери Сандърсън, който е на 76 години. Той твърди, че Полтроу е карала ски "извън контрол" и го е ударила в курорта Диър вали в Парк сити, щата Юта.

Според Сандърсън актрисата се е сблъскала с него, "като го е съборила силно,… и му причинила мозъчна травма, четири счупени ребра и други сериозни наранявания".

Днес трябва да бъде дадено начало на процеса в съд в Парк сити.

Според американски медии Гуинет Полтроу и членове на семейството ѝ ще бъдат в съдебната зала, като се очаква актрисата да даде показания.

Ищецът настоява за обезщетение от 300 000 щатски долара за нанесени вреди, след като предишният му иск за 3,1 милиона щатски долара беше отхвърлен. Тери Сандърсън внесе молбата си в съда през 2019 г.

