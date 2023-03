Телескопът Джеймс Уеб засече далечна планета с две слънца (СНИМКИ)

Космическият телескоп Джеймс Уеб на НАСА засече вихрови облаци прах на далечна планета, която обикаля около две звезди, съобщи CNN, предава meteobalkans.com.

Известна като VHS 1256 b, екзопланетата е на около 40 светлинни години от Земята и е в орбита на голямо разстояние от своите звезди, идеални условия за фино наблюдение с телескопа, според Британи Майлс, сътрудник в Университета на Аризона и съавтор на новите изследвания.

„VS 1256 b е около четири пъти по-далеч от своите звезди, отколкото Плутон е от нашето Слънце, което я прави страхотна цел за Webb“, каза Майлс в съобщение за новините на CNN. „Това означава, че светлината на планетата не се смесва със светлината от нейните звезди.“

Вихровите облаци съдържат по-големи и по-малки зърна силикатен прах и облаците непрекъснато се движат. Облаците също са изключително горещи - достигат 1500 градуса по Фаренхайт (830 градуса по Целзий).

Breaking news! The James Webb Space Telescope has detected silicate clouds in the atmosphere of a distant exoplanet called VHS 1256 b, located 40 light-years away. pic.twitter.com/Oq1BbMQy6h

„По-фините силикатни зърна в атмосферата на планетата може да приличат повече на малки частици в дим“, каза съавторът на изследването Бет Билър, професор в Университета на Единбург в Шотландия. „По-големите зърна може да приличат повече на много горещи, много малки пясъчни частици.“

Изследователският екип също прогнозира, че силикатите, които се въртят в тези облаци, периодично стават твърде тежки и падат като валеж в атмосферата на планетата.

VHS 1256 b има сравнително ниска гравитация, което означава, че нейните силикатни облаци остават по-високо в атмосферата, където е по-лесно за Webb да ги регистрира.

Друга причина небето да е толкова бурно е младата възраст на планетата - 150 милиона години. За справка, Земята е на 4,5 милиарда години.

Cataloged as VHS 1256 b, the planet is about 40 light-years away. JWST detected silicate clouds, Water, methane and carbon dioxide on this planet.

.

Via @NASAWebb @NASAJPL

.#NASA #space #exoplanet #astronomy pic.twitter.com/5M1qoAAn8W