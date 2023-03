Обикновен кухненски ремонт разкри 400-годишен стенопис (СНИМКИ)

Стенописи, за които се смята, че са на близо 400 години, бяха открити в апартамент в Северна Англия след ремонт на кухня, съобщава Дарик.

През декември 29-годишният Люк Будуърт, 26-годишната му партньорка Хейзъл Мууни и кучето им Леонард временно се изнасят от апартамента си в град Йорк, докато новата им кухня се монтира.

Малко след това получават обаждане от майсторите с любопитен въпрос: „Знаете ли, че има картина отзад?“

По времето, когато Будуърт отива да погледне, новите кухненски шкафове вече са на стената, а единственото доказателство за откритието е размазана снимка, направена от монтажниците. Макар и разочарован, Бъдуърт, който е анализатор на изследователски данни в университета в Лийдс, подозира, че парче ламперия от другата страна на отворената жилищна площ също може да крие нещо.

