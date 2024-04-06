Кой има имен ден днес, 6 април 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва на този ден смъртта на св. Методий Славянобългарски, по-големият брат на славянския равноапостол Константин Философ - св. Кирил.

В ранната си младост Методий избрал военно поприще и 10 години управлявал една славянска област, подвластна на византийския император.

Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп - Мала Азия. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото и забележително дело - създаванетo на славянската писменост и на християнската просвета всред славяните. Св. Методий се чества и на 11 май заeдно със св. Кирил.

На 6 април се отбелязва и успението на Св. Ехтихий. Св. мчци Тимотей и Диоген.

Имен ден днес празнуват мъжете, кръстени Страхил. Името означава "пазител на мира".