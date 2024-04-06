Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 6 април 2026 г. Честито!

6 Април, 2024 09:04, обновена 6 Април, 2026 16:18 17 780 32

  • свети методий славянобългарски-
  • имен ден-
  • църква-
  • почит

Православната църква отбелязва смъртта на св. Методий Славянобългарски

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква отбелязва на този ден смъртта на св. Методий Славянобългарски, по-големият брат на славянския равноапостол Константин Философ - св. Кирил, пише offnews.bg.

В ранната си младост Методий избрал военно поприще и 10 години управлявал една славянска област, подвластна на византийския император.

Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп - Мала Азия. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото и забележително дело - създаванетo на славянската писменост и на християнската просвета всред славяните. Св. Методий се чества и на 11 май заeдно със св. Кирил.

На 6 април се отбелязва и успението на Св. Ехтихий. Св. мчци Тимотей и Диоген.

Имен ден днес празнуват мъжете, кръстени Страхил. Името означава "пазител на мира".


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поп ъп

    12 13 Отговор
    Един ден в годината няма дето църквата да не празнува.

    Коментиран от #3, #5

    09:09 06.04.2024

  • 2 Мъдрият

    26 7 Отговор
    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Много кратко сте разказали за този велик светец, но няма време сега да ви допълвам!

    По молитвите на Свети Методий и всички днес чествани светци: Господи Иисусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #13, #14, #15, #17

    10:24 06.04.2024

  • 3 Мъдрият

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Поп ъп":

    Има - Разпети петък! Това е скръбен ден, в който не се празнува!

    Коментиран от #16, #18

    10:25 06.04.2024

  • 4 бай Гъдю

    12 1 Отговор
    Не знаех, че има планина Олимп в Мала Азия... ;) :(

    11:17 06.04.2024

  • 5 бай Гъдю

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поп ъп":

    Ето, повод за Наздраве! Празнувай и ти! Живота е кратък! :)

    11:21 06.04.2024

  • 6 най мъдрия

    3 0 Отговор
    пиите си пиенето и да не ви пука на шмайзера

    17:32 06.04.2024

  • 7 Смърфиета

    0 4 Отговор
    Точно това означава страхил на Арменски.

    18:32 06.04.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Име

    10 2 Отговор
    Всеки човек има пазители и на небето и на земята. Да са живи и здрави!

    07:34 06.04.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана":

    Най-изкусният трик на дяволът е, че е убедил хората като теб, че не съществува. Така превзема умовете, сърцата и душите ви, докато вие си мислите, че бил измислен

    Коментиран от #22

    09:35 06.04.2025

  • 21 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зик":

    Като напишеш 10 последователни коментара с различни никове, не ставаш по-прав.

    09:36 06.04.2025

  • 22 ЕЛЛИН

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Именно , най - голямата човешка грешка е , че се е отдалечил (не като разстояние а като съществуване ) от Бога , което Го огорчава . Другата грешка е , че не признава съществуването на лукавия , което го радва .

    09:53 06.04.2025

  • 23 ИВАН

    5 3 Отговор
    Вярата и ченгеджийската църква са две различни неща - нарочно опорочиха и компрометираха църквата, за да отдалечават хората от Бога, издигнаха в култ покварата. Всъщност, богомилите не са признавали църквата, но са имали много по силна вяра.

    11:13 06.04.2025

  • 24 Интересно

    0 5 Отговор
    Славянобългарски....значи има и неславянобългари. Друг въпрос е, защо един византиец ще се мъчим да го изкарваме български?

    12:31 06.04.2025

  • 25 Хмм

    5 1 Отговор
    арестуван, измъчван и хвърлен в затвора от немския княз Лудвиг защото проповядва сред славяните във Великоморавия на славянски, а не на латински, неговите ученици също са арестувани, измъчвани и хвърлени в затвора с изключение на 5-те му ученици, които са български граждани - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий - не посмели да ги пипнат, защото знаели, че България защитава своите граждани, те се връщат в България и създават двете книжовни школи - Преславска и Охридска, които за времето си са като университети

    Коментиран от #27

    12:31 06.04.2025

  • 26 Абе уважавам го аз Мето

    2 5 Отговор
    Него и брат му Кирето. Не за друго, а за това, че двамцата се наемат да дадат азбука на едно безписмено до тогава варвародивашко племе самонастанило се на обезлюдени имперски територии. Не, че това много е помогнало за да се промени манталитетът и характерът на племето, но все пак е помогнало да не бъде като близките им братовчеди които имат език, но все още нямат азбука.

    12:48 06.04.2025

  • 27 Малийййй

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    То в цяла Европа тогава я е имало три университета ама видиш ли само в България е имало цели два. Ама два не са ли малко? Всеки избягал професор от тия петимата изброени не си ли е направил свой университет? Студенти са се стичали от всички краища на света, от Аляска до Монголия, то затова там пишат на кирилица, е, малко примесена с лениница ама карай....😂😂😂😂

    13:00 06.04.2025

  • 28 Пешо Кюстендилецо

    3 1 Отговор
    Начи денеска че кръкаме у Страше от Горна Гращица! Вече му пратих статията да се готви! Товарим Митако кранисто и Павката у Астрата и следобед у 4 отпочваваме. Печено месо, сланинка, винце, кисело зеле, че се унищожиме.

    13:52 06.04.2025

  • 29 Митко

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мъдрец - Молар":

    Браво, човек, отвори ми очите! Толкова си мъдър! Моля те, напиши книга, да те четем, ако още не си го сторил. Такъв ум трябва да служи на обществото! Ти си Бог!

    Коментиран от #30

    13:55 06.04.2025

  • 30 Е- не!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Митко":

    Дано чете по- добре... С този,, секСтант,, ... и Й за мн. число...Има дума- Ем шуто- ем боде... Да пази Господ!

    14:59 06.04.2025

  • 31 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Салмонела":

    по добре религия да се учи в училищата, отколкото момчетата да се правят на момичета и обратното, като тебе...

    15:05 06.04.2025

  • 32 Празни нечия смърт

    0 0 Отговор
    Смъртта е Бож.наказание за първородния грях."Както в Адам всички умират, така и в Христа всички ще оживеят, но всеки на своя ред-Христос е първи, а когато дойде ще възкръснат Неговите избрани" и след още 1000 години всички останали да се явят пред Съдилището. Също така "никой не е възлязъл на небето, освен този, който е слязъл оттам, сиреч Христос.Никакви посредници и застъпници на небето в момента нямат православните, видно от Боговдъхновеното Писание, което е с висш авторитет, над всяка църковна практика, и устно предание, които Му плотиворечат.

    07:13 07.04.2025