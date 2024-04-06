Кой има имен ден днес, 6 април 2026 г. Честито!

Православната църква отбелязва на този ден смъртта на св. Методий Славянобългарски, по-големият брат на славянския равноапостол Константин Философ - св. Кирил, пише offnews.bg.
В ранната си младост Методий избрал военно поприще и 10 години управлявал една славянска област, подвластна на византийския император.
Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир в планината Олимп - Мала Азия. След време при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От тогава те били неразделни до смъртта си и заедно извършили великото и забележително дело - създаванетo на славянската писменост и на християнската просвета всред славяните. Св. Методий се чества и на 11 май заeдно със св. Кирил.
На 6 април се отбелязва и успението на Св. Ехтихий. Св. мчци Тимотей и Диоген.
Имен ден днес празнуват мъжете, кръстени Страхил. Името означава "пазител на мира".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поп ъп
09:09 06.04.2024
2 Мъдрият
Много кратко сте разказали за този велик светец, но няма време сега да ви допълвам!
По молитвите на Свети Методий и всички днес чествани светци: Господи Иисусе Христе Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
10:24 06.04.2024
3 Мъдрият
До коментар #1 от "Поп ъп":Има - Разпети петък! Това е скръбен ден, в който не се празнува!
10:25 06.04.2024
5 бай Гъдю
До коментар #1 от "Поп ъп":Ето, повод за Наздраве! Празнувай и ти! Живота е кратък! :)
11:21 06.04.2024
До коментар #18 от "Сатана":Най-изкусният трик на дяволът е, че е убедил хората като теб, че не съществува. Така превзема умовете, сърцата и душите ви, докато вие си мислите, че бил измислен
09:35 06.04.2025
21 Гост
До коментар #19 от "Зик":Като напишеш 10 последователни коментара с различни никове, не ставаш по-прав.
09:36 06.04.2025
22 ЕЛЛИН
До коментар #20 от "Гост":Именно , най - голямата човешка грешка е , че се е отдалечил (не като разстояние а като съществуване ) от Бога , което Го огорчава . Другата грешка е , че не признава съществуването на лукавия , което го радва .
09:53 06.04.2025
27 Малийййй
До коментар #25 от "Хмм":То в цяла Европа тогава я е имало три университета ама видиш ли само в България е имало цели два. Ама два не са ли малко? Всеки избягал професор от тия петимата изброени не си ли е направил свой университет? Студенти са се стичали от всички краища на света, от Аляска до Монголия, то затова там пишат на кирилица, е, малко примесена с лениница ама карай....😂😂😂😂
13:00 06.04.2025
29 Митко
До коментар #15 от "Мъдрец - Молар":Браво, човек, отвори ми очите! Толкова си мъдър! Моля те, напиши книга, да те четем, ако още не си го сторил. Такъв ум трябва да служи на обществото! Ти си Бог!
13:55 06.04.2025
30 Е- не!
До коментар #29 от "Митко":Дано чете по- добре... С този,, секСтант,, ... и Й за мн. число...Има дума- Ем шуто- ем боде... Да пази Господ!
14:59 06.04.2025
До коментар #17 от "Салмонела":по добре религия да се учи в училищата, отколкото момчетата да се правят на момичета и обратното, като тебе...
15:05 06.04.2025
