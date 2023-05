Разкриха как се казва синът на Риана и A$AP Rocky

Риана и A$AP Rocky най-после разкриха името на момченцето си. Вестник "DailyMail" получи ексклузивно копие от акта за раждането му, от който става ясно, че то се казва РЗА Ателстън Майерс. Смята се, че наследникът на двамата изпълнители е кръстен на 53-годишния продуцент - RZA (Ризза), лидер на Wu-Tang Clan, създаден през 92-а в Стейтън Айлънд. След раждането си Риана многократно е намеквала за името, като носеше дрехи, изобразяващи Wu-Tang Clan, в който влизат RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa и покойният Ol' Dirty B**tard.

EXCLUSIVE: Rihanna's baby son's name is FINALLY revealed after keeping fans guessing for nearly a year https://t.co/VDEfe4f6if pic.twitter.com/n9BcebHD78