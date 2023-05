Звездата от "Спайдърмен: Няма път към дома" Том Холанд разкри, че е трезвен от една година и четири месеца.

Пред изданието Entertainment Weekly британецът споделя, че докато е изучавал героя си, в който се превъплъщава, е провел разговори с психиатри, а срещите с тях, всъщност, са му дали информация и за личния му живот.

Tom Holland Reveals He Has Been Sober for More Than 1 Year: I’m Getting Better at ‘Recognizing Triggers’ - https://t.co/9TBE39Y43X