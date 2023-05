Астрономи откриха най-голямата космическа експлозия, наблюдавана някога (СНИМКИ)

Астрономи оповестиха откриването на "най-голямата" космическа експлозия, наблюдавана някога - кълбо от енергия, 100 пъти по-голямо от нашата Слънчева система, възпламенило се внезапно преди три години, съобщават Франс прес и Пи Ей мидиа/ДПА, позовавайки се на публикация в месечното издание на Кралското астрономическо дружество.

Експлозията е над 10 пъти по-ярка от всички известни свръхнови и три пъти по-ярка от най-яркото събитие на приливно разрушение, при което звезда попада в свръхмасивна черна дупка.

Според настоящото изследване експлозията е станала на разстояние почти осем милиарда светлинни години, когато Вселената е била на около шест милиарда години.

Учените казват, че макар да разполагат с обяснение за причината за явлението, са необходими допълнителни изследвания за изясняване на въпроса, пише БТА.

