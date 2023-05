Жена, облечена с цветовете на Украйна, се заля с "кръв" на фестивала в Кан (ВИДЕО)

Жена, облечена в цветовете на украинското знаме, организира протест на червения килим на 76-ия филмов фестивал в Кан в неделя. Протестиращата се заля с фалшива кръв на стълбите на Palais des Festivals по време на прожекцията на филма „Acide“ на френския режисьор Жюст Филипо, преди да бъде отстранена от охраната.

Жената в жълто-синя рокля със сини токчета бръкна в роклята си и извади две капсули с червената боя, преди да ги излее на главата си, докато се усмихваше на камерите.

Охраната незабавно я съпроводи надолу по стълбите и я отстрани от събитието.

На церемонията по откриването на фестивала френската актриса Катрин Деньов отдаде почит на жертвите на войната, рецитирайки стихотворението „Надежда“ от украинската поетеса Леся Украинка.

At Cannes Film Festival, a woman—wearing a dress in the colours of the Ukrainian flag—doused herself in fake blood in protest of Russia's invasion of Ukraine. She did it on the red carpet right before the screening of a Russian film called "Acid". pic.twitter.com/cGDCnMgzit