Кой има имен ден днес, 7 юли 2026 г. Честито!

На днешния ден, 7 юли, православната църква чества Света великомъченица Неделя. Тя е известна още като Кириакия.

Според народните поверия, ако времето на 7 юли е горещо, зимата предстои да бъде дълга и студена. Ако времето е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима.

Родена в Мала Азия през III век, когато управлявал император Диоклетиан. След дълги години без деца, родителите на Света Неделя успели да я измолят с упорити молитви от Бога. Понеже дъщеричката им се родила в неделя, те я кръстили Неделя.

От ранна възраст малката Неделя се насочила към Бога и затова дала обет за целомъдрие. Понеже била изключително красива, много знатни младежи я искализа жена, но тя винаги им отказвала. Твърдяла, че е съпруга на Исус Христос и е готова да умре за него. Вбесен от отказа на красивата Неделя да му стане жена, амбициозен богат младеж отишъл при императора и направил донос, че Неделя е християнка, пише БЛИЦ.

Император Диоклетиан издал заповед родителите християни да бъдат заточени, а младата и упорита християнка Неделя да бъда изтезавана. Но през нощта в килията ѝ се явявал Исус Христос, който напълно възстановявал поразената плът и на сутринта Неделя била като нова.

На императора му омръзнало да се въртят в този омагьосан кръг и той издал заповед Неделя бъде посечена с меч. Позволили на бъдещата мъченица да изпълнят едно нейно желание и тя поискала да се помоли на Христос за последно. Докато се молела, предала Богу дух без да се наложи да я разсичат с меча. Света Неделя станала великомъченица през 289 г. на 7 юли.

През X век по време на Първото българско царство, църквата канонизирала Неделя за Светица. По време на Второто българско царство мощите на Света Неделя са пренесени в столицата Търново.

Свети Евтимий, патриарх Български написал житие на Света Неделя, в което с най-ласкави думи на възхищение и преклонение описва нейния духовен подвиг, който сравнява като една ярка светеща звезда на небосклона. Свети Евтимий за първи път прави превод на името Кириакия (което е гръцко) на български и нарича Светата мъченица Неделя.

Днес имен ден празнуват всички с имената Неделя, Нешка, Недка, Нели, Деляна, Дела, Делина, Делица, Неделчо, Недко, Недялко, Нейко, Ненко, Нейчо, Нено, Дельо, Делян и Делчо.