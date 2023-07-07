Кой има имен ден днес, 7 юли 2026 г. Честито!

На днешния ден, 7 юли, православната църква чества Света великомъченица Неделя. Тя е известна още като Кириакия.
Според народните поверия, ако времето на 7 юли е горещо, зимата предстои да бъде дълга и студена. Ако времето е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима.
Родена в Мала Азия през III век, когато управлявал император Диоклетиан. След дълги години без деца, родителите на Света Неделя успели да я измолят с упорити молитви от Бога. Понеже дъщеричката им се родила в неделя, те я кръстили Неделя.
От ранна възраст малката Неделя се насочила към Бога и затова дала обет за целомъдрие. Понеже била изключително красива, много знатни младежи я искализа жена, но тя винаги им отказвала. Твърдяла, че е съпруга на Исус Христос и е готова да умре за него. Вбесен от отказа на красивата Неделя да му стане жена, амбициозен богат младеж отишъл при императора и направил донос, че Неделя е християнка, пише БЛИЦ.
Император Диоклетиан издал заповед родителите християни да бъдат заточени, а младата и упорита християнка Неделя да бъда изтезавана. Но през нощта в килията ѝ се явявал Исус Христос, който напълно възстановявал поразената плът и на сутринта Неделя била като нова.
На императора му омръзнало да се въртят в този омагьосан кръг и той издал заповед Неделя бъде посечена с меч. Позволили на бъдещата мъченица да изпълнят едно нейно желание и тя поискала да се помоли на Христос за последно. Докато се молела, предала Богу дух без да се наложи да я разсичат с меча. Света Неделя станала великомъченица през 289 г. на 7 юли.
През X век по време на Първото българско царство, църквата канонизирала Неделя за Светица. По време на Второто българско царство мощите на Света Неделя са пренесени в столицата Търново.
Свети Евтимий, патриарх Български написал житие на Света Неделя, в което с най-ласкави думи на възхищение и преклонение описва нейния духовен подвиг, който сравнява като една ярка светеща звезда на небосклона. Свети Евтимий за първи път прави превод на името Кириакия (което е гръцко) на български и нарича Светата мъченица Неделя.
Днес имен ден празнуват всички с имената Неделя, Нешка, Недка, Нели, Деляна, Дела, Делина, Делица, Неделчо, Недко, Недялко, Нейко, Ненко, Нейчо, Нено, Дельо, Делян и Делчо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 който гроб копае
08:55 07.07.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВЕТИИ БЪЛГАРСКИ
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07 юли
† 2 Неделя след Петдесетница – на Всички български светии. Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий. Гл. 1, утр. ев. 2, ап. Рим. 2:10-16 (с. 77), лит. ев. Мт 4:18-23 (с. 51); Всички бълг. светии – ап. 2 Кор. 4:6-15 (с. 171), ев. Мт 10:32-38 (с. 48) (Тип. с. 480)
Коментиран от #4
05:58 07.07.2024
4 Гост
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Какъв Хелоуин Сауин е келтската нова година . А вси светии е на другия ден и нямат нищо общо . Едното е езически а другото е измислен празник от някакъв папа . И са към края на годината .
06:28 07.07.2024
5 Гост666
06:29 07.07.2024
6 Сарай хабер
07:57 07.07.2024
7 НОЩен Мутафчийски
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Досега нито веднъж тия врачки не са познали.
08:48 07.07.2024
8 Факт
06:40 07.07.2025
9 Анонимен
06:44 07.07.2025
10 купуваш от близкия храм
07:08 07.07.2025
11 Ваня
07:22 07.07.2025