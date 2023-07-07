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Кой има имен ден днес, 7 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 7 юли 2026 г. Честито!

7 Юли, 2023 08:37, обновена 6 Юли, 2026 14:48 27 977 11

  • имен ден-
  • неделя

Празнуват всички с имената Неделя, Нешка, Недка, Нели, Деляна, Дела, Делина, Делица, Неделчо и други подобни

Кой има имен ден днес, 7 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния ден, 7 юли, православната църква чества Света великомъченица Неделя. Тя е известна още като Кириакия.

Според народните поверия, ако времето на 7 юли е горещо, зимата предстои да бъде дълга и студена. Ако времето е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима.

Родена в Мала Азия през III век, когато управлявал император Диоклетиан. След дълги години без деца, родителите на Света Неделя успели да я измолят с упорити молитви от Бога. Понеже дъщеричката им се родила в неделя, те я кръстили Неделя.

От ранна възраст малката Неделя се насочила към Бога и затова дала обет за целомъдрие. Понеже била изключително красива, много знатни младежи я искализа жена, но тя винаги им отказвала. Твърдяла, че е съпруга на Исус Христос и е готова да умре за него. Вбесен от отказа на красивата Неделя да му стане жена, амбициозен богат младеж отишъл при императора и направил донос, че Неделя е християнка, пише БЛИЦ.

Император Диоклетиан издал заповед родителите християни да бъдат заточени, а младата и упорита християнка Неделя да бъда изтезавана. Но през нощта в килията ѝ се явявал Исус Христос, който напълно възстановявал поразената плът и на сутринта Неделя била като нова.

На императора му омръзнало да се въртят в този омагьосан кръг и той издал заповед Неделя бъде посечена с меч. Позволили на бъдещата мъченица да изпълнят едно нейно желание и тя поискала да се помоли на Христос за последно. Докато се молела, предала Богу дух без да се наложи да я разсичат с меча. Света Неделя станала великомъченица през 289 г. на 7 юли.

През X век по време на Първото българско царство, църквата канонизирала Неделя за Светица. По време на Второто българско царство мощите на Света Неделя са пренесени в столицата Търново.

Свети Евтимий, патриарх Български написал житие на Света Неделя, в което с най-ласкави думи на възхищение и преклонение описва нейния духовен подвиг, който сравнява като една ярка светеща звезда на небосклона. Свети Евтимий за първи път прави превод на името Кириакия (което е гръцко) на български и нарича Светата мъченица Неделя.

Днес имен ден празнуват всички с имената Неделя, Нешка, Недка, Нели, Деляна, Дела, Делина, Делица, Неделчо, Недко, Недялко, Нейко, Ненко, Нейчо, Нено, Дельо, Делян и Делчо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който гроб копае

    1 6 Отговор
    Другиму, сам пада в него. Амин

    08:55 07.07.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ДНЕС Е. БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛОУИН ... НЕДЕЛЯ НА ВСИ
    СВЕТИИ БЪЛГАРСКИ
    ......
    07 юли
    † 2 Неделя след Петдесетница – на Всички български светии. Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий. Гл. 1, утр. ев. 2, ап. Рим. 2:10-16 (с. 77), лит. ев. Мт 4:18-23 (с. 51); Всички бълг. светии – ап. 2 Кор. 4:6-15 (с. 171), ев. Мт 10:32-38 (с. 48) (Тип. с. 480)

    Коментиран от #4

    05:58 07.07.2024

  • 4 Гост

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Какъв Хелоуин Сауин е келтската нова година . А вси светии е на другия ден и нямат нищо общо . Едното е езически а другото е измислен празник от някакъв папа . И са към края на годината .

    06:28 07.07.2024

  • 5 Гост666

    3 9 Отговор
    Поредния ден измислен от църквата за ядене и пиене .

    06:29 07.07.2024

  • 6 Сарай хабер

    8 3 Отговор
    Днес имен ден има и Делян Пеевски. Доган му изпратил sms с текст "Много ти здраве!

    07:57 07.07.2024

  • 7 НОЩен Мутафчийски

    4 0 Отговор
    Според народните поверия, ако времето на 7 юли е горещо, зимата предстои да бъде дълга и студена.
    ----
    Досега нито веднъж тия врачки не са познали.

    08:48 07.07.2024

  • 8 Факт

    4 1 Отговор
    Да са живо и здрави!

    06:40 07.07.2025

  • 9 Анонимен

    2 1 Отговор
    Също ако двама се обрекат, не могат да им навредят!

    06:44 07.07.2025

  • 10 купуваш от близкия храм

    1 0 Отговор
    една книжка за 1.50 лв и цяла година имаш тема за писане

    07:08 07.07.2025

  • 11 Ваня

    0 1 Отговор
    Днес Православието чества деня на Къпала. Тази църква за която пишете не е Православна, това е "Светла Утринна Звезда Деницата" с Ангела Паун Сатанаил на входа.Деница Мерцана, Марияна. Не обиждайте така Православието, като го приравнявате със служителите на Деницата, на Сатанаил, а може би и вие ще се окаже, че не сте Православни. Внимавайте много какви понятия използвате за вашите сатаниски помещения. Нямате право да наричате Православие тези църкви нито вие да се наричате Православни ако сте слуги на Мерцана, Марияна ( Мария) и нейния син " Светла Утринна Звезда"

    07:22 07.07.2025