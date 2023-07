Селена Гомес в романтична връзка с актьор?

За предполагаема романтична връзка между Селена Гомес и Джеръми Алън Уайт, звездата от култовия сериал "Безсрамници" и сериала "Мечка", пишат вече редица западни медии.

Първата новина за двойката беше публикувана от популярния сайт за знаменитости DeuxMoi, чиито разкрития често се потвърждават. Публикацията, която се появи в края на юни, гласеше: „Наскоро разделеният носител на „Златен глобус“ отново не е сам. Той се срещна с певица и актриса от A-списъка по време на снимки за корицата на Vanity Fair и оттогава те поддържат връзка, откакто тя се е върнала в Щатите от снимки в чужбина."

Selena Gomez and Jeremy Allen White are reportedly dating, according to The Daily Mail. pic.twitter.com/SbQy8KI1h9