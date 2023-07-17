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Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито!

17 Юли, 2023 05:00, обновена 15 Юли, 2026 14:56 34 659 26

  • света марина-
  • църква-
  • имен ден-
  • празник

Православните християни почитат паметта на Света великомъченица Марина

Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

17 юли е денят, в който православните християни почитат паметта на Света великомъченица Марина, пише trafficneews.bg.

Светицата е родена в Антиохия Писидийска и е била дъщеря на жрец идолопоклонник. Едва 16-годишна е била убита мъченически.

В българските народни вярвания светицата е наричана Огнена Марина и символизира небесния огън. Тя е покровителка на жътвата, нивите и сеитбите. Иконописният канон я изобразява на трон, като лявата ѝ ръка е пред гърдите, а в дясната държи кръст.

Празникът на светицата е в третия ден от т.нар. „горещници”. Дните са посветени на християнските светци Юлия, Марина и Емилиян. Най-строго се почитат първият и третият горещник. Знае се, че каквото и да се изработи в тези дни, ще изгори, а жените не се захващат с никакви ръкоделия.

На 17 юли се пали жив огън, който се прескача за здраве. От него всеки взема, за да запали домашното огнище. Казват, че през тези дни и от най-засъхналите корита бликва вода и който се окъпе в тази топла вода, няма да боледува през цялата година. Започват седенките, изпълнени с магии за любов.

Имен ден на този ден имат Марин, Марина, Маринела.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на именниците!

    35 10 Отговор
    Има я, Света Марина, изобразена на иконите, как в едната ръка, държи чук, а с другата е хванала Дявола. И, с тази ръка е замахнала ,, да удари Злия с чука! Много ме кефи, тази икона🥰🥰🥰!Живи и здрави , да сме! И, да ни закриля от Лукавия!Амин!☀️☀️☀️🍀🍀

    05:27 17.07.2023

  • 2 Юлиян

    30 6 Отговор
    Честито на Хората имащи Празник

    Коментиран от #3, #7, #21

    05:59 17.07.2023

  • 3 ДЕТЕ

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Юлиян":

    Добро утро чичо Вальо.

    05:37 17.07.2024

  • 4 Факт

    5 4 Отговор
    В тази вода газехме, магията на любовта продължава!

    06:31 17.07.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пламен

    11 3 Отговор
    Честит Имен ден дъще ,жива,здрава и добра майка и съпруга!
    Светла Памет и на татко,чийто име носиш!

    07:06 17.07.2024

  • 7 Юноша

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Юлиян":

    Чичо Вальо Донеси Бутилката Отвори

    07:42 17.07.2024

  • 8 Мъдрият

    24 8 Отговор
    Честит празник на всички православни християни и честиден на имениците!

    Срамна и позорна статия, авторе! Може ли само един ред за тази уникална Света девойка? Толкова ли не можа да отвориш житието й и да копираш част от него тук? А вместо това отново си писал за разни поверия и суеверия! Няма никакъв прогрес в теб, авторе, въпреки че много пъти ти писах, че не пишеш както трябва!

    Налага се аз да напиша малко за нея:

    Света Марина се родила в средата на ІІІ век и пострадала през 270 г., по времето на император Клавдий ІІ. Била дъщеря на езически жрец в град Антиохия, област Писидия. Като малка баща й я възпитавал в идолопоклонство, но благодарение на слугиня християнка тя се запознала с истинската вяра в Спасителя Христос и станала убедена Негова последователка.

    Когато била 16-годишна, започнало поредното жестоко гонение на християните. Много от преследваните се криели по пустини и планини. Но други оставали в градовете и се стараели да проповядват и разпространяват Божието слово. С такива хора тайно общувала и Марина. Тя много желаела да получи свето кръщение, но поради гонението нямало нито в града, нито в околностите свещеник, който да я кръсти. Това не намалявало нейната гореща вяра и искрен стремеж да живее според Христовия закон. И същевременно тя не се бояла открито да изповядва името на Иисус Христос, макар и да знаела, че може да бъде подложена на гонение.

    Коментиран от #12, #13, #17, #19

    08:04 17.07.2024

  • 9 Мъдрият

    18 8 Отговор
    Пръв неин гонител станал самият й баща. Като жрец той бил ревностен идолопоклонник и когато узнал, че дъщеря му вярва в Христос, започнал да я убеждава и наказва, за да се отрече от вярата си. Но тя спокойно отговорила: Аз се научих да вярвам в истинския Бог - Отец, Син и Свети Дух. На Него само принасям хвалебна жертва. Не мога на бездушни идоли да отдавам оная чест, която принадлежи на Създателя.

    Тогава в яростта си бащата я предал на областния управител Олимврий, който положил много усилия да я върне към идолопоклонството, всичко обаче било напразно. Скоро от убеждаване преминал към жестоки мъчения, в които войниците често били безчовечни. Но девойката оставала непреклонна.
    Господ Иисус Христос й се явил и изцелил по чудесен начин раните й и тя се явила пред упраителя напълно здрава!
    Накрая управителят заповядал да я обезглавят. Това станало на 17 юли.

    По светите й молитви: Господи Иисусе Христе помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #11, #20, #22

    08:07 17.07.2024

  • 10 плюс минус

    13 4 Отговор
    До русенското село Каран Върбовка е манастирът на името на Света Марина, в който има аязмо с лековита вода.
    Нашите деди и прадеди като деца са ходили на летни лагери в манастира.
    Днес този манастир е обновен и също много посещаван.

    Коментиран от #15

    08:11 17.07.2024

  • 11 Гост666

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    За,вас само това е интересно. Нищо друго не коментирате.

    10:23 17.07.2024

  • 12 Татра

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    И вярвате в тези приказки за,възрастни.

    10:23 17.07.2024

  • 13 Сатанайл

    4 16 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Много интересно но за мен е безполезна информация . Не вярвам в тези неща .

    10:25 17.07.2024

  • 14 българин 777

    4 10 Отговор
    айде пак залъгвате хората от 365 дни в годината 555 именни дни ха ха ха

    11:16 17.07.2024

  • 15 политиците

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "плюс минус":

    сигурно пият от тази вода щото стигат до дълбока старост чак сега разбрах

    11:19 17.07.2024

  • 16 Българин 🇧🇬

    14 4 Отговор
    Честит имен ден ! Здраве и щастие !

    13:54 17.07.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост666

    1 8 Отговор
    Поредната измислена светица наи обикновена жена инаправена на светната .

    06:35 17.07.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Салмонела

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Много дълги и безполезни коментари . Който вярва на тези измислици и глупости ще намери къде да чете . Важното е кой да поздравиш ако познаваш някой с това име . Религиозното е последната дупка на кавала , и не е важно.

    06:39 17.07.2025

  • 21 Православна христиенка

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Юлиян":

    Кога е празника св
    Вальо глухо-то Козлодуеца

    08:06 17.07.2025

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Една легенда или приказка може и да има истина малко . После някой с черни дрехи решил ,че тая става за светната . Са о си писал излишно допълнително разни безполезни неща . Религията и вярата не са важни на този свят, има по полезни неща да се научат и знаят . А Господ , Свети дух и син са измислица . Исусчо е бил еврейн и когато науж е умряло изчезнал някъде в Европа със семейството . Някой си решил да събере всички писано за него и създал приказката наречена библия . А всичко друго написано е било забранено.

    08:14 17.07.2025

  • 23 Честит

    7 0 Отговор
    ИМЕН ДЕН на Моето Момиче. Да бъде жива и Здрава.Така и на всички именници. Хубав ден на всички.

    08:36 17.07.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха така,

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Татра":

    А ти си вярвай в борисов .пеевски, к.петков,доган, вече започвам да ги забравям през тези 35години. Благодаря на Мъдрият коментар номер 8.

    09:34 17.07.2025

  • 26 Македонец

    2 0 Отговор
    Честито на всички именници.Да е жив и здрав и племенникът ми Марин от забравено и от държава и Бог селце.в планината Огражден.Хубаво име и хубави хора.

    22:59 17.07.2025