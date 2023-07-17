Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито!

17 юли е денят, в който православните християни почитат паметта на Света великомъченица Марина, пише trafficneews.bg.
Светицата е родена в Антиохия Писидийска и е била дъщеря на жрец идолопоклонник. Едва 16-годишна е била убита мъченически.
В българските народни вярвания светицата е наричана Огнена Марина и символизира небесния огън. Тя е покровителка на жътвата, нивите и сеитбите. Иконописният канон я изобразява на трон, като лявата ѝ ръка е пред гърдите, а в дясната държи кръст.
Празникът на светицата е в третия ден от т.нар. „горещници”. Дните са посветени на християнските светци Юлия, Марина и Емилиян. Най-строго се почитат първият и третият горещник. Знае се, че каквото и да се изработи в тези дни, ще изгори, а жените не се захващат с никакви ръкоделия.
На 17 юли се пали жив огън, който се прескача за здраве. От него всеки взема, за да запали домашното огнище. Казват, че през тези дни и от най-засъхналите корита бликва вода и който се окъпе в тази топла вода, няма да боледува през цялата година. Започват седенките, изпълнени с магии за любов.
Имен ден на този ден имат Марин, Марина, Маринела.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито на именниците!
05:27 17.07.2023
2 Юлиян
Коментиран от #3, #7, #21
05:59 17.07.2023
3 ДЕТЕ
До коментар #2 от "Юлиян":Добро утро чичо Вальо.
05:37 17.07.2024
4 Факт
06:31 17.07.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пламен
Светла Памет и на татко,чийто име носиш!
07:06 17.07.2024
7 Юноша
До коментар #2 от "Юлиян":Чичо Вальо Донеси Бутилката Отвори
07:42 17.07.2024
8 Мъдрият
Срамна и позорна статия, авторе! Може ли само един ред за тази уникална Света девойка? Толкова ли не можа да отвориш житието й и да копираш част от него тук? А вместо това отново си писал за разни поверия и суеверия! Няма никакъв прогрес в теб, авторе, въпреки че много пъти ти писах, че не пишеш както трябва!
Налага се аз да напиша малко за нея:
Света Марина се родила в средата на ІІІ век и пострадала през 270 г., по времето на император Клавдий ІІ. Била дъщеря на езически жрец в град Антиохия, област Писидия. Като малка баща й я възпитавал в идолопоклонство, но благодарение на слугиня християнка тя се запознала с истинската вяра в Спасителя Христос и станала убедена Негова последователка.
Когато била 16-годишна, започнало поредното жестоко гонение на християните. Много от преследваните се криели по пустини и планини. Но други оставали в градовете и се стараели да проповядват и разпространяват Божието слово. С такива хора тайно общувала и Марина. Тя много желаела да получи свето кръщение, но поради гонението нямало нито в града, нито в околностите свещеник, който да я кръсти. Това не намалявало нейната гореща вяра и искрен стремеж да живее според Христовия закон. И същевременно тя не се бояла открито да изповядва името на Иисус Христос, макар и да знаела, че може да бъде подложена на гонение.
Коментиран от #12, #13, #17, #19
08:04 17.07.2024
9 Мъдрият
Тогава в яростта си бащата я предал на областния управител Олимврий, който положил много усилия да я върне към идолопоклонството, всичко обаче било напразно. Скоро от убеждаване преминал към жестоки мъчения, в които войниците често били безчовечни. Но девойката оставала непреклонна.
Господ Иисус Христос й се явил и изцелил по чудесен начин раните й и тя се явила пред упраителя напълно здрава!
Накрая управителят заповядал да я обезглавят. Това станало на 17 юли.
По светите й молитви: Господи Иисусе Христе помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #11, #20, #22
08:07 17.07.2024
10 плюс минус
Нашите деди и прадеди като деца са ходили на летни лагери в манастира.
Днес този манастир е обновен и също много посещаван.
Коментиран от #15
08:11 17.07.2024
11 Гост666
До коментар #9 от "Мъдрият":За,вас само това е интересно. Нищо друго не коментирате.
10:23 17.07.2024
12 Татра
До коментар #8 от "Мъдрият":И вярвате в тези приказки за,възрастни.
10:23 17.07.2024
13 Сатанайл
До коментар #8 от "Мъдрият":Много интересно но за мен е безполезна информация . Не вярвам в тези неща .
10:25 17.07.2024
14 българин 777
11:16 17.07.2024
15 политиците
До коментар #10 от "плюс минус":сигурно пият от тази вода щото стигат до дълбока старост чак сега разбрах
11:19 17.07.2024
16 Българин 🇧🇬
13:54 17.07.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост666
06:35 17.07.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Салмонела
До коментар #9 от "Мъдрият":Много дълги и безполезни коментари . Който вярва на тези измислици и глупости ще намери къде да чете . Важното е кой да поздравиш ако познаваш някой с това име . Религиозното е последната дупка на кавала , и не е важно.
06:39 17.07.2025
21 Православна христиенка
До коментар #2 от "Юлиян":Кога е празника св
Вальо глухо-то Козлодуеца
08:06 17.07.2025
22 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #9 от "Мъдрият":Една легенда или приказка може и да има истина малко . После някой с черни дрехи решил ,че тая става за светната . Са о си писал излишно допълнително разни безполезни неща . Религията и вярата не са важни на този свят, има по полезни неща да се научат и знаят . А Господ , Свети дух и син са измислица . Исусчо е бил еврейн и когато науж е умряло изчезнал някъде в Европа със семейството . Някой си решил да събере всички писано за него и създал приказката наречена библия . А всичко друго написано е било забранено.
08:14 17.07.2025
23 Честит
08:36 17.07.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха така,
До коментар #19 от "Татра":А ти си вярвай в борисов .пеевски, к.петков,доган, вече започвам да ги забравям през тези 35години. Благодаря на Мъдрият коментар номер 8.
09:34 17.07.2025
26 Македонец
22:59 17.07.2025