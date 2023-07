Продадоха пръстена на Тупак за над 1 млн. долара

Златен пръстен във формата на корона с рубини и диаманти, принадлежал на американския хип-хоп изпълнител Тупак Шакур, беше продаден за над един милион щатски долара на търг в Лондон, предаде АФП. Наддаването беше организирано от аукционната къща "Сотбис", припомня БТА.

Бижуто смени собственика си срещу сумата от 1 016 000 щатски долара, включително таксите и комисионите. Тя значително надхвърля първоначалната оценка от между 200 000 и 300 000 щатски долара.

A ring owned and designed by late rapper Tupac is going up for auction pic.twitter.com/sQQI5kg8Qk