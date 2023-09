Кейт Мидълтън тества авиосимулатор в британска военна база (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс Катрин тества авиосимулатор при посещението си във кралската военноморска база „Йоувилтон” в Съмърсет, предава Ройтерс.

Визитата ѝ не е избрана случайно, коментират местни медии. Това е базата, в която крал Чарлз Трети се е обучавал да лети с хеликоптер през 1974 година. Освен това преди няколко седмици монархът назначи Кейт за Дама-командор на военноморската авиация на Кралския флот на Обединеното кралство.

При посещението си в базата принцесата на Уелс демонстрира отличното си чувство за координация в авиосимулатора, на който се обучават пилотите. Освен това тя разгледа и контролната кула от която се управляват полетите на кралските ВВС.

