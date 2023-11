Холивудски звезди, сред които Марго Роби и Брад Пит, се борят за Бритни Спиърс

Заради бомбастичните си откровения в своята биографична книга, Бритни Спиърс се озова в центъра на сериозна битка, в която едни срещу други ще се изправят част от най-големите холивудски звезди. За поп звездата влизат в пряка битка техните продуцентски компании.

Марго Роби, Брад Пит, Рийз Уидърспуун и сценаристката и продуцент Шонда Раймс са само част от списъка на желаещите да се сдобият с правата за екранизацията на мемоарите на Спиърс "The Woman in Me", като за целта са готови да заплатят по 8-цифрена сума, пише dir.bg.

Засега няма изявен фаворит в надпреварата, тъй като екипът на Бритни все още не е насрочил нито една среща за правата. Причината е, че искат да изчакат да видят в какъв тираж ще се продаде книгата, преди да встъпят в преговори за екранизация. Порази тази причина те вече били отхвърлили предложение за среща с "топ продуцент", чието име не се споменава в медиите.

"Бритни не се интересува кой стои пред нея. Винаги е била такава", споделя човек от екипа на Спиърс. Той допълва и че всички желаещи се съгласили да ѝ дадат нужното време, в което тя да се почувства готова да види личната си история на големия екран.

В мемоарите си Бритни Спиърс направи серия от шокиращи разкрития, които досега бяха тайна за широката общественост. Именно от изповедта ѝ на страниците стана ясно, че още като тийнейджърка е направила аборт от тогавашното си гадже Джъстин Тимбърлейк. Той настоявал, че не иска да бъде баща в зората на кариерата си, а решението опустошило Бритни емоционално.